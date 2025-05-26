Ότι επρόκειτο για ένα αστείο μεταξύ του ζευγαριού, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στο χαστούκι που του έδωσε, όπως φαίνεται σε βίντεο, η γυναίκα του Μπριζίτ Μακρόν.

Ειδικότερα, σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει την Μπριζίτ Μακρόν να χαστουκίζει ή να σπρώχνει ελαφρά τον σύζυγό της στο πρόσωπο λίγο πριν αποβιβαστούν από την πτήση στο Ανόι του Βιετνάμ. Ο Γάλλος ηγέτης αρχικά φαίνεται έκπληκτος, στη συνέχεια στρέφεται προς την υποδοχή της αντιπροσωπείας και τη χαιρετάει. Πριν κατέβει τη ράμπα, φαίνεται να προσφέρει το χέρι του στη σύζυγό του, κάτι που εκείνη δεν δέχτηκε.

🎥🇫🇷 À son arrivée au Vietnam, le présidant français, Emmanuel Macron semble avoir été frappé au visage par son épouse, Brigitte Macron



Par la suite Brigitte Macron refuse de prendre le bras que lui tend Emmanuel Macron pour descendre les marches de l’avion pic.twitter.com/kT5j2NXait — Press TV Français (@fr_presstv) May 26, 2025

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε: «Λοιπόν, βλέπετε ένα βίντεο που με δείχνει να πειράζω και να αστειεύομαι με τη γυναίκα μου και εκπλήσσομαι γι' αυτό. [Γίνεται] ένα είδος καταστροφικής παραπλάνησης, με τον καθένα να έχει τη δική του θεωρία γι' αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της επίσκεψής του.

«Είναι όλα αθλιότητες», πρόσθεσε.

Αρκετά γαλλικά ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν ότι το γραφείο του Μακρόν αρχικά απέρριψε το βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε από το Associated Press, ως ψευδή είδηση, προτού αναιρέσει την άποψή του.

Λογαριασμοί κοινωνικών μέσων που ήταν εχθρικοί προς τον Μακρόν έκλεισαν προσωρινά λόγω του βίντεο, κάτι που πιθανότατα οδήγησε στην αρχική άρνηση του Μεγάρου των Ηλυσίων Πεδίων.

Ένας από τους βοηθούς του Μακρόν δήλωσε ότι οι εικόνες ήταν αρκετές «για να πυροδοτήσουν τους υποστηρικτές των θεωριών συνωμοσίας». Ένας δεύτερος σύμβουλος κατηγόρησε τα φιλορωσικά μέσα ενημέρωσης ότι μεγέθυναν το βίντεο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων υιοθέτησε μια πολύ πιο προληπτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι ενώ το βίντεο ήταν αληθινό, η ανταπόκριση στο διαδίκτυο απηχούσε πρόσφατους αβάσιμους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν εναντίον του Γάλλου προέδρου, συμπεριλαμβανομένου του ότι έκανε χρήση κοκαΐνης με Ευρωπαίους ηγέτες σε τρένο προς το Κίεβο ή ότι είχε μια ιδιαίτερη χειραψία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν βίντεο για να διαδίδουν πολλές ανοησίες», πρόσθεσε.

Οι Μακρόν πραγματοποιούν πενθήμερο ταξίδι στην Ασία και θα μεταβούν στο Βιετνάμ, την Ινδονησία και τη Σιγκαπούρη.

