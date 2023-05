Ελβετία: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στα σύνορα με τη Γαλλία - Tρεις νεκροί

Τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί στην περιοχή του Πον-ντε-Μαρτέλ της Ελβετίας, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, νεκροί είναι ο πιλότος και δύο επιβαίνοντες. Νωρίτερα, τα ελβετικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για πολλά θύματα.

Η ελβετική ραδιοτηλεόραση RTN ανέφερε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε σε δύσβατη περιοχή, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία και ομάδες αστυνομικών κατάφεραν να φτάσουν στα συντρίμμια

Η αστυνομία του καντονιού του Νεσατέλ δεν έχει δώσει προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες. Παραμένει άγνωστος ο τύπος του αεροσκάφους, καθώς και το πόσα άτομα επέβαιναν σε αυτό. «Θα πρέπει πρώτα να ενημερωθούν οι οικογένειες των θυμάτων» ξεκαθάρισε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Ζορζ-Αντρέ Λοζουέτ.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

A plane crashed Saturday morning in steep terrain near Ponts-de-Martel in the mountains in canton Neuchâtel claiming several lives according to cantonal police. https://t.co/KjVkkTcopa