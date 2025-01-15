Ιράν: Συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους, νεκροί οι τρεις επιβαίνοντες

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Γκιλάν, στο βόρειο τμήμα της χώρας, παρασύροντας στον θάνατο τους τρεις επιβαίνοντες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Το αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από την πόλη Ραστ με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης.

Επί τόπου έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι εντόπισαν νεκρούς τους τρεις επιβαίνοντες, δήλωσε ο επικεφαλής του περιφερειακού κέντρου άμεσης βοήθειας Τζαμσίντ Μοχαμαντί.

Η συντριβή του εκπαιδευτικού αεροσκάφους οφείλεται σε μηχανική βλάβη, ανακοίνωσε ο αστυνομικός διευθυντής της επαρχίας Γκιλάν, ο Αζιζολάχ Μαλεκί.

