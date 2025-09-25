Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται αυτή την ώρα στον Λευκό Οίκο με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, με την Τουρκία να επιδιώκει την επανένταξή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Κατά την υποδοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ εάν οι ΗΠΑ θα πουλήσουν F-35 στην Τουρκία. «Θα το μάθουμε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, καλωσορίζοντας τον Τούρκο ηγέτη, στάθηκε στη μακροχρόνια σχέση τους, ακόμα και μέσα από τις δικές του πολιτικές περιπέτειες μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020.

«Ακόμα και για τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν σε εξορία, άδικα, όπως αποδεικνύεται, στημένες εκλογές, ξέρετε, εκείνος ξέρει από στημένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα, αλλά όταν ήμουν σε εξορία, ήμασταν ακόμα φίλοι», σχολίασε ο Τραμπ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αυτός είναι πάντα ένας καλός τρόπος να διαπιστώσεις, να δοκιμάσεις μια φιλία».

Οι δύο ηγέτες δέχτηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι θα συζητήσει με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν σκοπεύει να «αντιστρέψει» αυτό τις «ανόητες αποφάσεις» της κυβέρνησης Μπάιντεν να μην πουλήσει πυραύλους Patriot στην Τουρκία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «θα το συζητήσουμε».

«Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει να αγοράσει», είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν, αναφερόμενος στα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και F-16.

«Εκείνος χρειάζεται ορισμένα πράγματα κι εγώ χρειάζομαι ορισμένα πράγματα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, «και θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία».

Παράλληλα, ο Τραμπ, δήλωσε ότι είναι πιθανό να αρθούν «σχεδόν άμεσα» οι κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, εφόσον η σημερινή συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο έχει θετική έκβαση.

Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία το 2019, μετά την αγορά από την Άγκυρα των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400.

«Σταματήστε να αγοράζετε πετρέλαιο από τη Ρωσία»

Ερωτηθείς για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει η Τουρκία να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

«Θα ήθελα να σταματήσει να αγοράζει οποιοδήποτε πετρέλαιο από τη Ρωσία, όσο η Ρωσία συνεχίζει την επέλασή της εναντίον της Ουκρανίας, κι αυτοί πολεμούν», είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. «Έχουν ήδη χαθεί εκατομμύρια ζωές, και για ποιο λόγο; Ξέρετε, για ποιο λόγο; Ντροπή».

Ο Τραμπ είπε ότι ο Τούρκος πρόεδρος «χαίρει μεγάλου σεβασμού και από τους δύο» και θα μπορούσε να ασκήσει «σημαντική επιρροή» αν το επιθυμούσε, αν και αυτή τη στιγμή είναι «πολύ ουδέτερος».

Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Γνωρίζει τον Πούτιν όπως κι εγώ τον γνωρίζω», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι έχει τερματίσει αρκετούς πολέμους και ότι θεωρούσε πως αυτός «θα ήταν από τους πιο εύκολους να διευθετηθούν».

Η Ρωσία έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια και «ουσιαστικά δεν έχει κερδίσει καθόλου εδάφη», είπε στη συνέχεια. «Νομίζω ότι είναι ώρα να σταματήσει, το πιστεύω πραγματικά».

«Κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα»

Στη διάρκεια της συνάντησης με τον Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι Ισραήλ και Χαμάς είναι «κοντά στο να καταλήξουν σε μια συμφωνία» για πιθανή κατάπαυση του πυρός.

«Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση προχθές στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να γίνει κάποια συμφωνία. Θέλουμε να επιστρέψουν οι όμηροι. Πρέπει να επιστρέψουν οι όμηροι», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

«Συναντήθηκα με το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ. Συναντηθήκαμε με την Ιορδανία. Ήταν μια πραγματικά καλή συνάντηση. Πιστεύω ότι αποφασίστηκαν πολλά εκεί», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το πόσο σύντομα μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι πρέπει να το συζητήσει με το Ισραήλ, σημειώνοντας: «Ξέρουν τι θέλω».

«Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Ελπίζω να το πετύχουμε. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν, αλλά θέλουμε να επιστρέψουν οι όμηροι», είπε χαρακτηριστικά.



Ερντογάν: θα συζητήσουμε για τα F-35 και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν τόσο την υπόθεση της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης όσο και τις πωλήσεις μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-16.

«Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τα F-35, τα F-16, αλλά και την υπόθεση της Χάλκης», είπε ο Ερντογάν, αναφερόμενος στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που παραμένει κλειστή από το 1971, αποτελώντας διαχρονικά σημείο τριβής στις σχέσεις Τουρκίας–Ελλάδας.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι με την επιστροφή του στην Τουρκία θα έχει επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Αφού ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη Χάλκη, ο Τραμπ σχολίασε ότι είχε πρόσφατα συνάντηση με στελέχη της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας ότι «θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Χρειάζονται βοήθεια. Και είπα ότι θα το αναφέρω».

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, στην τουρκική αποστολή θα συμμετάσχουν ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ και ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ. Παράλληλα, αναμένονται και οι υπουργοί Εμπορίου, Υγείας και Ενέργειας, καθώς και ο επικεφαλής σύμβουλος του προέδρου, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Από αμερικανικής πλευράς δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο σε προηγούμενες επισκέψεις ξένων ηγετών είχαν συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Παρόμοιο σχήμα αναμένεται και σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.