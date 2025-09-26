Κρεμλίνο: Ανεύθυνες και επικίνδυνες οι δηλώσεις των δυτικών χωρών περί κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών

Οι δηλώσεις των δυτικών χωρών περί κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών είναι ανεύθυνες και επικίνδυνες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Οι δηλώσεις ότι πρέπει να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη είναι, το λιγότερο, απερίσκεπτες, ανεύθυνες και, φυσικά, επικίνδυνες ως προς τις συνέπειές τους», δήλωσε ο Πεσκόφ σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στο CNN την Τετάρτη ότι η επιλογή της κατάρριψης ενός μαχητικού αεροσκάφους που θα εισέρχεται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ είναι «στο τραπέζι». «Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της στο CNN. «Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση εισβολής στον εναέριο χώρο, μετά από προειδοποίηση και αφού έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας, φυσικά και υπάρχει η επιλογή να καταρρίψουμε ένα μαχητικό αεροσκάφος που εισβάλλει στον εναέριο χώρο μας».

Σημειώνεται ότι και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Τρίτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σκληρό μήνυμα προς τη Μόσχα, λέγοντας ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριό τους χώρο, ενώ για τη στάση των ΗΠΑ τόνισε ότι «εξαρτάται από τις περιστάσεις». «Ναι, το πιστεύω», απάντησε σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.