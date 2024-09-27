Θετικά μηνύματα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Θετικά είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Είμαστε στα πρόθυρα της επαναλειτουργίας της Σχολής, υπάρχει άνωθεν εντολή Ερντογάν, δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του υπουργού Παιδείας Τουρκίας, ο οποίος δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε την πολιτική απόφαση».

Υπουργός Παιδείας Τουρκίας, Γιουσούφ Τεκίν: «Aυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα και την πολιτική απόφαση θα τη λάβει ο πρόεδρος μας και το υπουργείο Εξωτερικών. Εμείς κάναμε κάποιες συναντήσεις για να ετοιμάσουμε τον οδικό χάρτη για το πώς μπορεί να ανοίξει, σε περίπτωση που δοθεί η εντολή να ανοίξει η Σχολή. Επισκεφθήκαμε τη Σχολή, και οι συνεργάτες μας συνεχίζουν τις συνομιλίες. Αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Εμείς έχουμε ετοιμάσει τις εκθέσεις μας για το πώς και σύμφωνα με ποια νομικά καθεστώς θα ανοίξει, για όλα τα ενδεχόμενα, σε περίπτωση που δοθεί η εντολή να ανοίξει».

Ερντογάν για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ: «Ευελπιστώ ο επερχόμενος πρόεδρος να μην κάνει να αναζητηθεί ο απερχόμενος»

«Με τα F-35 έχουμε να λάβουμε ,1.45 δισ. δολάρια, δεν είναι τόσο μικρό ποσό»

Ερντογάν: «Ευελπιστώ ο επερχόμενος (πρόεδρος) να μην κάνει να αναζητηθεί ο απερχόμενος. Διότι το θέμα των F-35 δεν το βιώσαμε μόνο επί της θητείας του κ. Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίστηκε και μετά. Όλοι τους μας έδωσαν αυτή την απογοήτευση. Τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι όσο και οι Δημοκρατικοί... Τώρα θα δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί και στη νέα διαδικασία. Έχουμε να πάρουμε μια απαίτηση ύψους 1,45 δισ. δολαρίων. Αυτό δεν είναι απλά ένας αριθμός. Τώρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε βήματα για την είσπραξη αυτής της απαίτησης.

Μαζί με όλα αυτά, πρέπει να δούμε και το τι αποτελέσματα θα φέρουν οι εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό που ευελπιστώ, ως αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς (υπόθεσης), είναι να επαναφέρουμε αναλόγως στη ζυγαριά και τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Και αναλόγως θα κάνουμε και τα βήματά μας. Ελπίζουμε το αποτέλεσμα να είναι ευοίωνο».

Hurriyet: «Εμπλοκή τουρκικής ακτοφυλακής με σκάφος ελληνικού λιμενικού»

Τουρκικά ΜΜΕ δείχνουν εικόνες στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού

Πηγή: skai.gr

