Έληξε η διορία για ασφαλή απομάκρυνση των αμάχων από τη Λωρίδα της Γάζας

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη βόρεια Γάζα ενόψει της αναμενόμενης χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ.

Λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο ισραηλινός στρατός είχε δώσει νέα διορία, καλώντας τους αμάχους που παραμένουν στη βόρεια Γάζα να κατευθυνθούν νότια μεταξύ μέχρι και 13:00 τοπική ώρα.

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we've urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv