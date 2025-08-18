Η Βολιβία ετοιμάζεται να αποκτήσει για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες πρόεδρο εκτός της αριστεράς, σύμφωνα με τα επίσημα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής.

Ο γερουσιαστής Ροδρίγο Παθ Περέιρα και ο πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα κατέλαβαν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα, χωρίς όμως κανείς να εξασφαλίσει ποσοστό για απευθείας νίκη. Έτσι, οι δύο υποψήφιοι θα αναμετρηθούν σε δεύτερο γύρο που αναμένεται τον Οκτώβριο.

Ο Παθ Περέιρα, επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αποτέλεσε την έκπληξη της κάλπης, αφού οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν φαβορί τον επιχειρηματία Σαμουέλ Ντόρια Μεντίνα. Η εκλογική του καμπάνια στηρίχθηκε στη δέσμευση για ανακατανομή περισσότερων πόρων προς τις περιφέρειες και για καταπολέμηση της διαφθοράς, με σύνθημα «καπιταλισμός για όλους, όχι για τους λίγους».

Ο ίδιος έχει προτείνει πρόγραμμα εύκολης πρόσβασης σε δάνεια, φοροαπαλλαγές για την ενίσχυση της επίσημης οικονομίας και κατάργηση εμπορικών φραγμών για προϊόντα που δεν παράγονται στη Βολιβία.

Ο Κιρόγα είχε διατελέσει προσωρινός πρόεδρος το διάστημα 2001-2002, αφού προηγουμένως υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του στρατιωτικού ηγέτη Ούγκο Μπάνσερ, ο οποίος αργότερα εξελέγη δημοκρατικά.

Η πιθανή εκλογή προέδρου εκτός της αριστερής παράταξης αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Τόσο ο Παθ Περέιρα όσο και ο Κιρόγα υιοθετούν φιλοκαπιταλιστικές θέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη στήριξη ξένων επενδύσεων στα τεράστια αποθέματα λιθίου της Βολιβίας – βασικό υλικό για μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, υπολογιστών και ηλιακών πάνελ.

Πολιτικά, μια αλλαγή κυβέρνησης θα μπορούσε να σηματοδοτήσει στενότερους δεσμούς με τις ΗΠΑ, μετά από 20 χρόνια ενίσχυσης των σχέσεων με την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν. Πρόσφατη έκθεση του Κογκρέσου των ΗΠΑ χαρακτήριζε τις διμερείς σχέσεις «τεταμένες» υπό τη σοσιαλιστική διακυβέρνηση.

Η δεξιά στροφή της Βολιβίας έρχεται σε μια περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης, με ελλείψεις σε καύσιμα, συναλλαγματικά αποθέματα και βασικά αγαθά, αλλά και υψηλό πληθωρισμό και χρέος.

Η δυσαρέσκεια απέναντι στο κυβερνών κόμμα Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS) ήταν εμφανής. Ο πρόεδρος Λουίς Άρσε, βυθισμένος στην αντιδημοτικότητα, δεν διεκδίκησε νέα θητεία. Ο υποψήφιος του MAS, Εδουάρδο ντελ Καστίγιο, αποδοκιμάστηκε έντονα κατά την ψήφο του, με πολίτες να τον καλούν να «περιμένει στην ουρά, όπως για τα καύσιμα». Ο κορυφαίος αριστερός υποψήφιος, Ανδρόνικο Ροντρίγκεζ, δέχτηκε μέχρι και πετροβολισμό, ενώ στον εκλογικό σταθμό του εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η αριστερά στη Βολιβία δεν αντιμετωπίζει μόνο λαϊκή δυσαρέσκεια για την οικονομία, αλλά και βαθιά εσωτερική διάσπαση. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 20 χρόνια, ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες δεν βρισκόταν στην κάλπη. Ο Μοράλες, που κυβέρνησε από το 2006 έως το 2019, έχει αποκλειστεί από νέα υποψηφιότητα και κάλεσε τους υποστηρικτές του να ακυρώσουν την ψήφο τους.

Η τελευταία του θητεία έληξε με αμφισβητούμενες εκλογές το 2019, διαδηλώσεις και κατηγορίες για νοθεία, που τον ανάγκασαν να παραιτηθεί υπό την πίεση του στρατού. Το 2020 την εξουσία ανέλαβε ο Άρσε, άλλοτε στενός του συνεργάτης, αλλά οι δυο τους γρήγορα έγιναν πολιτικοί αντίπαλοι.

Οι εσωτερικές έριδες στο MAS παραμένουν έντονες, με κινητοποιήσεις και βίαια επεισόδια, ενώ ο Μοράλες αντιμετωπίζει και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση σχέσης με ανήλικη, την οποία χαρακτηρίζει «πολιτικά υποκινούμενη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.