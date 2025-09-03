Τζέφρι Έπσταϊν: Τα θύματα ετοιμάζουν λίστα με «ισχυρούς πελάτες» του κυκλώματος

Τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν ετοιμάζουν λίστα με «ισχυρούς πελάτες» του κυκλώματος κακοποίησης.

Η Λίσα Φίλιπς, πρώην μοντέλο και θύμα του κυκλώματος, δήλωσε ότι η ίδια και άλλες γυναίκες που έπεσαν θύματα του χρηματιστή και της συνεργού του, προχωρούν στη δημιουργία μιας λίστας με «πελάτες» που τις κακοποίησαν.

«Ξέρουμε τα ονόματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σχεδόν δώδεκα θύματα ή συγγενείς θυμάτων συγκεντρώθηκαν στο Καπιτώλιο, ζητώντας από το Κογκρέσο να εγκρίνει πρόταση που θα επιβάλει την δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που τηρούν οι ομοσπονδιακές αρχές για τον Έπσταϊν.

Η σχετική πρόταση –που κατέθεσαν οι βουλευτές Ρο Κάνα (Δημοκρατικός, Καλιφόρνια) και Τόμας Μάσι (Ρεπουμπλικανός, Κεντάκι)– φέρεται να έχει ήδη συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 216 ψήφους για την έγκρισή της.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη, στις 10 Αυγούστου 2019, ενώ βρισκόταν προφυλακισμένος ενόψει δίκης για διεθνές κύκλωμα σωματεμπορίας ανηλίκων.

«Στη Νέα Υόρκη, αμέτρητες νεαρές γυναίκες κακοποιήθηκαν από αυτόν», δήλωσε η Φίλιπς.

«Όλοι στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας ήξεραν. Ήταν όμως υπερβολικά ισχυρός για να τον αγγίξει κανείς. Είχε φίλους παντού – στην τέχνη, στα media, στο Χόλιγουντ», είπε μεταξύ άλλων.

«Ο Έπσταϊν δεν ήταν απλώς ένας κατά συρροήν θύτης – ήταν διεθνής σωματέμπορος. Πολλοί γύρω του το γνώριζαν, συμμετείχαν ή κέρδιζαν απ’ αυτό. Και όμως, παρέμεινε προστατευμένος».

Πηγή: skai.gr

