Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι είχε μια «καλή και πολύ παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από τη συνάντησή του αργότερα μέσα στην ημέρα στη Φλόριντα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social αναφέρει:

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00 [20:00 ώρα Ελλάδος], με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο. Ο Τύπος είναι προσκεκλημένος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Τραμπ».

Τι περιλαμβάνει η ατζέντα της συζήτησης Τραμπ-Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν σήμερα Κυριακή στη Φλόριντα για να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά είναι αντιμέτωποι με σημαντικές διαφορές σε κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Η Ρωσία σφυροκόπησε χθες το Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας που έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο με εκατοντάδες πυραύλους και drones το Σάββατο, προκαλώντας διακοπή ρεύματος και θέρμανσης σε μέρη της πρωτεύουσας. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση αυτή ως την απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σκοπεύει να συζητήσει το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην κατοικία του Τραμπ στη Φλόριντα, καθώς και το μέλλον του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και άλλα θέματα.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραδώσει ολόκληρο το Ντονμπάς, ακόμη και τις περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου, ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για άλλα μέρη της τελευταίας πρότασης, προκαλώντας αμφιβολίες για το αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποδεχτεί τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Κυριακής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή στο Axios ότι εξακολουθεί να ελπίζει να μετριάσει την πρόταση των ΗΠΑ για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ολόκληρο το σχέδιο των 20 σημείων, έπειτα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα.

Το Axios ανέφερε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεώρησαν τη θέληση του Ζελένσκι να διεξαγάγει δημοψήφισμα ως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και ως ένδειξη ότι δεν αποκλείει πλέον εδαφικές παραχωρήσεις, αν και δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να διεξαγάγει την ψηφοφορία. Πρόσφατη δημοσκόπηση ωστόσο δείχνει ότι οι Ουκρανοί ψηφοφόροι ενδέχεται να απορρίψουν το σχέδιο αυτό.

Η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ, που έχει προγραμματιστεί αργότερα σήμερα το βράδυ, έρχεται έπειτα από εβδομάδες διπλωματικών προσπαθειών. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, αν και κατά καιρούς έχουν μείνει εκτός των εξελίξεων, έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους να διαμορφώσουν το πλαίσιο των μετπαολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο, που θα υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το εδαφικό ζήτημα

Το Κίεβο και η Ουάσιγκτον έχουν συμφωνήσει σε πολλά θέματα, και ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι το σχέδιο των 20 σημείων έχει ολοκληρωθεί κατά 90%. Ωστόσο, το ζήτημα του ποια εδάφη, αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, θα παραχωρηθούν στη Ρωσία παραμένει άλυτο.

Ενώ η Μόσχα επιμένει να αποκτήσει ολόκληρο το Ντονμπάς, το Κίεβο θέλει να παγώσει ο χάρτης στις τρέχουσες γραμμές μάχης.

Οι ΗΠΑ, αναζητώντας συμβιβασμό, πρότειναν τη δημιουργία μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης σε περίπτωση που η Ουκρανία αποχωρήσει από την περιοχή, αν και παραμένει ασαφές πώς θα λειτουργούσε πρακτικά αυτή η ζώνη.

Ο Ζελένσκι, του οποίου οι προηγούμενες συναντήσεις με τον Τραμπ δεν κύλησαν πάντοτε ομαλά, ανησυχεί –όπως και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του– ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να «πουλήσει» την Ουκρανία και να αφήσει τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να επωμιστούν το κόστος στήριξης μιας κατεστραμμένης χώρας, αφού οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το 2025 από 12 έως 17 τετραγωνικά χιλιόμετρα (4,6–6,6 τετρ. μίλια) ουκρανικού εδάφους την ημέρα.

Η Ρωσία ελέγχει ολόκληρη την Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014, και από την εισβολή της στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια έχει καταλάβει περίπου το 12% του εδάφους της, συμπεριλαμβανομένου περίπου του 90% του Ντονμπάς, του 75% των περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνα, καθώς και τμήματα των περιφερειών Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε στις 19 Δεκεμβρίου ότι, κατά τη γνώμη του, μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στους όρους που έθεσε το 2024: Η Ουκρανία να αποσυρθεί από όλες τις περιοχές του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, και το Κίεβο να αποκηρύξει επίσημα τον στόχο του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Οι Ουκρανικοί αξιωματούχοι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρούν τον πόλεμο ως μια αυτοκρατορική κατάκτηση εδαφών από τη Μόσχα και έχουν προειδοποιήσει ότι αν η Ρωσία πετύχει τους στόχους της στην Ουκρανία, κάποια μέρα θα επιτεθεί στα μέλη του ΝΑΤΟ.

Το σχέδιο των 20 σημείων προήλθε από ένα προηγούμενο σχέδιο 28 σημείων που ευνοούσε τη Ρωσία, το οποίο προέκυψε από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Αμερικιανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και του ειδικού απεσταλμένου της Ρωσίας Κιρίλ Ντμίτριεφ, και το οποίο δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο.

Οι επακόλουθες συνομιλίες μεταξύ των Ουκρανών αρχών και των Αμερικανών διαπραγματευτών οδήγησαν στη διαμόρφωση ενός σχεδίου 20 σημείων, το οποίο είναι πιο ευνοϊκό για το Κίεβο.

Καναδάς και Ευρώπη στο πλευρό της Ουκρανίας

Οι αεροπορικές επιθέσεις του Σαββάτου δείχνουν ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους μετά την άφιξή του στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας, όπου συναντήθηκε με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Σε μια σύντομη δήλωση με τον Ζελένσκι στο πλευρό του, ο Κάρνεϊ είπε ότι η ειρήνη «απαιτεί τη θέληση της Ρωσίας».

«Η βαρβαρότητα που είδαμε (σ.σ. η χθεσινή επίθεση στο Κίεβο) δείχνει πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε ο Κάρνεϊ, δεσμευόμενος να χορηγήσει επιπλέον οικονομική βοήθεια ύψους 1,83 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία συνομίλησε με τον Ζελένσκι μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο, δήλωσε ότι ο κοινός στόχος παραμένει «μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη» που θα διαφυλάσσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας της χώρας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συνομιλήσει εκ νέου με τους Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

