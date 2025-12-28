Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και δεκάδες τραυματίστηκαν σε διαδηλώσεις που πραγματοποίησαν σε πολλές πόλεις της Συρίας χιλιάδες Αλαουίτες διαμαρτυρόμενοι μετά από μια θανατηφόρα επίθεση που είχε στόχο αυτή τη μουσουλμανική μειονότητα.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συριακές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν δύο ανθρώπους ενώ διέλυαν μια διαδήλωση στην παράκτια πόλη Λαττάκεια, στη δυτική Συρία.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο υγειονομικούς αξιωματούχους, αργότερα έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 60 τραυματίες.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών, αλλά δήλωσαν ότι «έχουν θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο» και κατηγόρησαν υποστηρικτές του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ότι επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με ακτιβιστές και με τις αρχές ασφαλείας, βίαια επεισόδια ξέσπασαν σήμερα ανάμεσα σε υποστηρικτές και σε αντιπάλους της συριακής κυβέρνησης με αποτέλεσμα να σημειωθούν και αρκετοί τραυματισμοί.

Παρόμοιες διαδηλώσεις σημειώθηκαν στις συριακές επαρχίες Ταρτούς, Χομς και Χάμα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

