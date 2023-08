Εκτοχιασμός τρένου στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 50 τραυματίες

Ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε σήμερα στο Νότιο Πακιστάν, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 50, όπως μετέδωσε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Geo.

Περίπου 10 βαγόνια του επιβατικού τρένου εκτροχιάστηκαν κοντά σε μία πόλη στη νότια επαρχία Σιντ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 275 χιλιομέτρων από τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Καράτσι.

#Sindh #Pakistan🇵🇰- At least 15 people killed while 40 others injured after Hazara Express passenger train derails causing ten bogies to overturn near Sarhari Railway Station in #Nawabshah, officials said (📹DileepKumarPak) pic.twitter.com/I0N6h0RG7N