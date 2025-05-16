Ένας άνδρας, που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο μιας γυναίκας το 1995, εκτελέστηκε με τη χορήγηση φονικής ένεσης χθες, Πέμπτη, στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Ο 62χρονος Γκλεν Ρότζερς εκτελέστηκε στη φυλακή της κομητείας Μπράντφορντ στις 18:16 (τοπική ώρα, 01:16 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας.

Είχε καταδικαστεί για τον φόνο της 34χρονης Τίνα Μαρί Κριμπς, μητέρας δύο παιδιών, το πτώμα της οποίας είχε εντοπιστεί στη μπανιέρα δωματίου ενός ξενοδοχείου.

Ο Ρότζερς είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τον φόνο μιας άλλης γυναίκας, της 33χρονης Σάντρα Γκάλαγκερ, επίσης το 1995 στην Καλιφόρνια.

Παράλληλα οι αστυνομικές αρχές υποπτεύονταν ότι είχε διαπράξει και άλλους φόνους, μεταξύ των οποίων δύο γυναικών στις πολιτείες Μισισίπι και Λουιζιάνα.

Glen Edward Rogers has been executed in Florida, he died at 6:16 P.M, justice is now served to:



Tina Marie Cribbs

Sandra Gallagher (California)



Suspected:

Mark Peters (Ohio)

Linda Price (Mississippi)

Andy Lou Jiles Sutton (Louisiana) pic.twitter.com/0o90CPpZtz — Friday-Justice-Obsessions (@death_row0506) May 15, 2025

Αυτή ήταν η 16η εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ από την αρχή του έτους. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 12 εκτελέσεις με ένεση, δύο με εισπνοή αζώτου – μια αμφιλεγόμενη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2024 στην Αλαμπάμα - και δύο με εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα, μια μέθοδος που δεν είχε χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ. Πέντε ακόμη (Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί) έχουν επιβάλει μορατόριουμ στις εκτελέσεις έπειτα από απόφαση του κυβερνήτη τους. Στην Αριζόνα είχε επιβληθεί μορατόριουμ στις εκτελέσεις επί δύο χρόνια, το οποίο όμως ακύρωσε τον Νοέμβριο του 2024 ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, με αποτέλεσμα η πολιτεία να προχωρά σε εκτελέσεις φέτος.

