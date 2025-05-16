Ουκρανία: Συνετρίβη ουκρανικό μαχητικό F-16, ο πιλότος εκτινάχθηκε και είναι σώος

Η Ουκρανία έχασε το πρωί ένα μαχητικό αεριωθούμενο F-16, αλλά ο πιλότος του εκτινάχθηκε απ' αυτό με ασφάλεια, ανέφερε σε δήλωσή της η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα ... στο αεροπλάνο υπήρξε μια ασυνήθιστη κατάσταση. Ο πιλότος απομάκρυνε το αεροσκάφος από τον οικισμό και εκτινάχθηκε απ' αυτό με επιτυχία», σύμφωνα με τη δήλωση, που έγινε στο Telegram.

Από την Πολεμική Αεροπορία ανακοινώθηκε πως ο πιλότος είναι καλά.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως η συντριβή δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα ρωσικών πυρών και διορίσθηκε επιτροπή για να ερευνήσει τις συνθήκες του επεισοδίου.

Η συντριβή αυτή είναι η δεύτερη ενός F-16 αφότου το Κίεβο άρχισε πέρυσι να παραλαμβάνει αυτά τα μαχητικά αεριωθούμενα από συμμάχους των ΗΠΑ ως μέρος ενός προγράμματος που είχε εγκριθεί από την κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Στα τέλη Αυγούστου 2024, ένα F-16 συνετρίβη και ο πιλότος του σκοτώθηκε ενώ απέκρουε ρωσική αεροπορική επιδρομή.

Η Ουκρανία δεν αποκαλύπτει τον αριθμό των αεροσκαφών που έχει παραλάβει.

