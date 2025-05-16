Πανευρωπαϊκό ραντεβού κορυφής στα Τίρανα

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας υποδέχεται την Παρασκευή τους ηγέτες των 47 χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας με το ζήτημα της Ουκρανίας να επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα.Ο Έντι Ράμα μετά τη νίκη του στις εκλογές την περασμένη Κυριακή ετοιμάζεται τώρα να υποδεχτεί τους ηγέτες της Ευρώπης στα Τίρανα, στην έκτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EΠΚ), ενός μάλλον χαλαρού σχήματος, που ξεκίνησε το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία με πρωτοβουλία του προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Συμμετέχουν όλες οι χώρες της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Ουκρανία, η Τουρκία, η Ελβετία, η Γεωργία, η Αρμενία, η Μολδαβία, το Αζερμπαϊτζάν και οι έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια συνάντηση πραγματοποιείται στα ίδια τα Δυτικά Βαλκάνια, με τις χώρες της περιοχής να περιμένουν εδώ και χρόνια να υπάρξει κάποια πρόοδος στις προσπάθειες τους για ένταξη στην ΕΕ. Μάλιστα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα πραγματοποιεί ήδη από τη Δευτέρα περιοδεία σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια.

Από την αρχή του εγχειρήματος της ΕΠΚ είχαν υπάρξει αρκετές επιφυλάξεις με τους επικριτές του να ισχυρίζονται ότι το νέο φόρουμ είναι απλώς μια προσπάθεια να μπει φρένο στη διεύρυνση της ΕΕ και να χρυσωθεί το χάπι στους παραμένοντες εκτός ΕΕ και άλλους να μιλούν για ένα όργανο συζήτησης, χωρίς πραγματική επιρροή ή περιεχόμενο.

Μέχρι πρότινος Γαλλία και Γερμανία διαφωνούσαν για το θέμα της επόμενης διεύρυνσης, με το Παρίσι να θεωρεί ότι θα πρέπει να προηγηθούν θεσμικές αλλαγές εντός της Ενωσης και το Βερολίνο να στηρίζει τουλάχιστον φραστικά τη διεύρυνση. Στο νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Μερτς υπάρχει τώρα μια σημαντική μετακίνηση που τη φέρνει πιο κοντά με τη γαλλική πλευρά, αφού στο Βερολίο δηλώνουν ότι δε μπορεί να υπάρξει και άλλη διεύρυνση όσο ισχύει η αρχή της ομοφωνίας.

Το βλέμμα στην Ουκρανία

Πιθανότατα να γίνουν οι σχετικές συζητήσεις στα Τίρανα, αν και το μυαλό όλων βρίσκεται στην Ουκρανία και αναμένεται να είναι παρών και ο πρόεδρος Ζελένσκι προερχόμενος από την Τουρκία, όπου είχε συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, οποίος επίσης έχει δηλώσει ότι θα ταξιδέψει εκτός απροόπτου στην Αλβανία. Αυτά βεβαίως θα εξαρτηθούν και από τις εξελίξεις των επόμενων ωρών στην Κωνσταντινούπολη.

Το θέμα της συνάντησης των Τιράνων επισήμως είναι τώρα «Νέα Ευρώπη σε έναν Νέο Κόσμο: Ενότητα – Συνεργασία – Κοινή Δράση», που δίνει ένα ευρύ πλαίσιο συζήτησης για το οτιδήποτε.

Θα είναι όλοι εκεί

Το γεγονός ότι προβλέπεται να δώσουν το παρών Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ, Τουσκ, η τετράδα δηλαδή που ταξίδεψε το περασμένο Σάββατο στο Κίεβο, αλλά και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, όπως και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, προϊδεάζει για νέες ζυμώσεις σε σχέση με την αντιμετώπιση της ρωσικής στάσης μετά και τα όσα (δεν) έγιναν στην Κωνσταντινούπολη.

Άλλωστε με βάση το υπάρχον πρόγραμμα από τη συνάντηση δεν θα λείψει σχεδόν κανένας αρχηγός κυβέρνησης, οπότε το χαλαρό πλαίσιο προσφέρεται και για ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και για ανταλλαγή απόψεων. Από ελληνικής πλευράς ήταν προγραμματισμένο πάντως να πάρει μέρος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας αφού ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναχώρησε ήδη την Πεμπτη για τις ΗΠΑ. Την ερχόμενη Τρίτη θα προεδρεύσει και θα μιλήσει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι αρχές στα Τίρανα θεωρούν σε κάθε περίπτωση τη συνάντηση ως μια μεγάλη ευκαιρία προβολής της πόλης και της χώρας και θα υποδεχτούν τις αντιπροσωπείες στο «Σπίτι της Ευρώπης», που έχει ανεγερθεί δίπλα στο μνημείο του Σκεντέρμπεη, του εθνικού ήρωα των Αλβανών, στην ομώνυμη πλατεία της πρωτεύουσας.

