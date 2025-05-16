Ρωσία για Κίεβο: «Θεατρικό θέαμα» όσα έγιναν στην Κωνσταντινούπολη

«Προκαταρκτικά πυρά» για το -πιθανότερο- σενάριο οι διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη να καταλήξουν σε φιάσκο εξαπέλυσε το πρωί ο Ρώσος διπλωμάτης Ρόντιον Μιρόσνικ.

«Η προσπάθεια της Ουκρανίας να μετατρέψει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη σε θεατρικό θέαμα και να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση γύρω από αυτές απέτυχε» σημείωσε ο Μίροσνικ.

«Ο διεθνής χώρος των μέσων ενημέρωσης είναι γεμάτος με πληροφοριακό θόρυβο που δεν φέρει κανένα πραγματικό περιεχόμενο. Η Ρωσία απλώς παρακολουθεί αυτό το τσίρκο με ψυχραιμία» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη επίκεινται τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Τουρκίας, καθώς και μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Τουρκίας, αλλά παραμένει ασαφές εάν θα πραγματοποιηθεί τετραμερής συνάντηση.

Ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, δήλωσε τη νύχτα ότι αναμένει τους Ουκρανούς εκπροσώπους για συνομιλίες στις 10 το πρωί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.