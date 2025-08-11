Έκτακτη επικοινωνία Ευρωπαίων - Ζελένσκι - Τραμπ την Τετάρτη πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Πούτιν

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκαλεί την Τετάρτη έκτακτη σύνοδο κορυφής πριν από τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία στην Αλάσκα.

Η τηλεδιάσκεψη γίνεται πριν από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η εικονική σύνοδος κορυφής θα επικεντρωθεί στις επιλογές πίεσης κατά της Ρωσίας, στα ερωτήματα σχετικά με τα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και στην αλληλουχία των πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο Politico.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες απαιτούν από τον Πούτιν να συμφωνήσει πρώτα σε κατάπαυση του πυρός προτού διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι τηλεδιασκέψεις θα ξεκινήσουν στις 2 μ.μ. την Τετάρτη, ξεκινώντας με μια συζήτηση διάρκειας μίας ώρας, στην οποία συμμετέχουν ηγέτες από τη Φινλανδία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Πολωνία, καθώς και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και ο Ζελένσκι και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συζήτηση στις 3 μ.μ., μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι, με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς.

Πηγή: skai.gr

