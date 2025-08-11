NYT: Πώς ο Πούτιν μπορεί να προσπαθήσει να εξαπατήσει τον Τραμπ

Την ώρα που διεξάγονται πυρετώδεις διπλωματικές διαβουλεύσεις ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, η οποία θα τερματίσει τα χρόνια διπλωματικής απομόνωσης του Ρώσου ηγέτη από τη Δύση, οι Ουκρανοί ηγέτες προειδοποιούν ότι το Κρεμλίνο θα προσπαθήσει να «εξαπατήσει την Αμερική».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι αποφασισμένος να δείξει ότι η χώρα του δεν αποτελεί το εμπόδιο για την ειρήνη, υπογραμμίζοντας την προθυμία του Κιέβου να αποδεχθεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, μια ιδέα που η Ρωσία έχει απορρίψει.

Όπως αναφέρουν σε ανάλυσή τους οι New York Times, ο Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι ο Πούτιν θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ρήγμα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων τους, προβάλλοντας απαιτήσεις που το Κρεμλίνο γνωρίζει ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να αποδεχθεί, παρουσιάζοντας στη συνέχεια τον Ουκρανό πρόεδρο ως το εμπόδιο σε μια συμφωνία.

«Οι Ρώσοι θα προσπαθήσουν να εξαπατήσουν την Αμερική, δεν θα το επιτρέψουμε αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό του διάγγελμα προς τους Ουκρανούς πολίτες το βράδυ της Κυριακής.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πιέζουν έντονα ώστε να συμπεριληφθεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις διαπραγματεύσεις, φοβούμενοι τις συνέπειες των διμερών συνομιλιών που τους αποκλείουν, δεδομένων των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων του Πούτιν, οι οποίες, σύμφωνα με την Ουκρανία, απειλούν την ίδια της την επιβίωση.

Τα διπλωματικά διακυβεύματα είναι υψηλά καθώς πρόκειται για τον πιο αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι αντιμαχόμενες πλευρές έχουν επεκτείνει τα οπλοστάσιά τους, που πλέον είναι ικανά να πλήξουν βαθιά μέσα στο έδαφος του εχθρού.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες από κοινού με το Κίεβο προσπαθούν να παρουσιάσουν τις επικείμενες συνομιλίες στην Αλάσκα ως ένα «τεστ» για τη Ρωσία, η οποία έχει δείξει ελάχιστα σημάδια ότι είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει στον ανελέητο βομβαρδισμό της Ουκρανίας.

«Την Παρασκευή, είναι σημαντικό να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο Πούτιν, και ο μόνος που μπορεί να το κάνει αυτό είναι ο πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε την Κυριακή στο CBS News ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προσπάθησαν να βρουν μια λεπτή ισορροπία.

Ήταν προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους, ελπίζοντας να μην προσβάλουν τον Τραμπ, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσαν να επαναφέρουν τη συζήτηση στην ανάγκη για πλήρη κατάπαυση του πυρός. Η Ουκρανία έχει υποστηρίξει ότι μια εκεχειρία είναι απαραίτητη πριν μπορέσουν να διεξαχθούν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, μια θέση που κάποτε συμμερίζονταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και την οποία ο Πούτιν έχει απορρίψει, καθώς οι δυνάμεις του συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στο πεδίο της μάχης.

Κατά την ανακοίνωση των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ο Τραμπ άφγησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει «κάποια ανταλλαγή εδαφών» πριν από τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την πρόταση αυτή αδιαπραγμάτευτη, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει κανένα έδαφος που η Ρωσία δεν κατέχει ήδη.

Εάν η ιδέα των εδαφικών παραχωρήσεων παραμείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τις συνομιλίες της Αλάσκας και η Ουκρανία την απορρίψει, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν ότι η Ρωσία θα καταφέρει να πείσει τον Τραμπ ότι η Ουκρανία ευθύνεται για την αποτυχία επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο πρόεδρος έχει εκφράσει ακραίες θέσεις για την Ουκρανία, στο παρελθόν κατηγορώντας τη για τη ρωσική εισβολή, αλλά έκτοτε έχει προχωρήσει και σε κριτική προς τον Πούτιν.

Το Κρεμλίνο προσπαθεί εδώ και καιρό να αποδυναμώσει τη συνοχή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της Ουκρανίας «στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας για την αποτροπή περαιτέρω δυτικής στήριξης προς την Ουκρανία και για την απόσπαση της προσοχής από την αδιαλλαξία της Ρωσίας σε σχέση με τη διαδικασία ειρήνευσης», έγραψε σε ανάλυσή του την Κυριακή το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, μια ερευνητική ομάδα με έδρα την Ουάσιγκτον.

Δεν υπάρχουν στοιχεία, σημείωσαν οι αναλυτές, ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί ως προς τους μακροχρόνιους στόχους της: την αποτροπή ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, την εγκατάσταση φιλορωσικής κυβέρνησης στο Κίεβο και την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας. Οι στόχοι αυτοί, συνολικά, θα ισοδυναμούσαν με την «πλήρη παράδοση» της Ουκρανίας, έγραψαν.

Ακόμη και αν οι συναντήσεις στην Αλάσκα οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός, οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι η Ρωσία είναι πολύ πιθανό να «παραβιάσει και να εργαλειοποιήσει» οποιεσδήποτε συμφωνίες, επαναλαμβάνοντας τα παλαιά μοτίβα κατά τα οποία επέρριψε τις ευθύνες στην Ουκρανία.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν να προγραμματίσουν μια τριμερή συνάντηση μεταξύ του Τραμπ, του Πούτιν και του Ζελένσκι, αλλά ότι αυτό ήταν δύσκολο.

Ο Βανς είπε ότι «ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια είναι πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι δεν θα καθίσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι». Ο Ουκρανός ηγέτης έχει κατ’ επανάληψη καλέσει για άμεσες συνομιλίες με τον Πούτιν σε οποιαδήποτε μορφή, αλλά η Ρωσία έχει αρνηθεί.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι, παρότι εκτιμά «την αποφασιστικότητα με την οποία ο πρόεδρος Τραμπ έχει δεσμευθεί να βάλει τέλος στις δολοφονίες σε αυτόν τον πόλεμο», η ρίζα της αιματηρής σύγκρουσης είναι «η επιθυμία του Πούτιν να διεξάγει πόλεμο και να χειραγωγεί όποιον έρχεται σε επαφή μαζί του».

Ο Ουκρανός ηγέτης επεσήμανε την ρωσική επίθεση σε αμαξοστάσιο λεωφορείων στην πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, την Κυριακή, που τραυμάτισε τουλάχιστον 22 άτομα, ως ακόμη μία απόδειξη ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη.

«Καμία προθεσμία, καμία προσδοκία δεν τους επηρεάζει, δεν θέλουν να σταματήσουν τις δολοφονίες», είπε. «Το μόνο που αναζητούν είναι έναν τρόπο να σκοτώσουν την Ουκρανία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.