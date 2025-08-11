Στη δημοσιότητα η ειρηνευτική συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν: Τι προβλέπει

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν έδωσαν τη Δευτέρα στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας ειρήνης, που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα με αμερικανική διαμεσολάβηση και παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας δημοσίευσε το πλήρες κείμενο, υπό τον τίτλο “Agreement on Establishment of Peace and Inter-State Relations between the Republic of Armenia and the Republic of Azerbaijan”.

Τα κύρια σημεία της συμφωνίας:

Αναγνωρίζει ως διακρατικά σύνορα τα όρια των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν και τονίζει την αμοιβαία ανεξαρτησία και ακεραιότητα.

Οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι δεν έχουν ούτε θα έχουν μελλοντικά εδαφικές αξιώσεις η μία εναντίον της άλλης.

Προβλέπει την αποφυγή χρήσης βίας, μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης πλευράς και ξεκινάνε διαδικασία διαχωρισμού των συνόρων μέσω συνοριακών επιτροπών, καθώς και την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.