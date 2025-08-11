Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων: Οι δημοσιογράφοι «δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος εν καιρώ πολέμου»

Οι δημοσιογράφοι «δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος εν καιρώ πολέμου», ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) αντιδρώντας στον θάνατο του δημοσιογράφου του Al Jazeera Ανάς αλ Σαρίφ και τεσσάρων συναδέλφων του σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα.

«Οι δημοσιογράφοι είναι πολίτες» και η στοχοποίησή τους σε καιρό πολέμου «είναι έγκλημα πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζόντι Γκινσμπεργκ, διευθύντρια της CPJ.

«Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera Ανάς αλ Σαρίφ σκοτώθηκε μαζί με τέσσερις συναδέλφους σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα εναντίον σκηνής» όπου βρίσκονταν μπροστά στο νοσοκομείο Σίφα χθες βράδυ, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τον Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον 28χρονο «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Μετά τις αρχικές διαδικτυακές αναρτήσεις του ισραηλινού στρατιωτικού εκπροσώπου στα αραβικά, Αβιχάι Αντραΐ, ο οποίος κατηγόρησε τον Σαρίφ ότι ήταν ενεργός μαχητής της Χαμάς, η CPJ είχε ζητήσει την προστασία του τον Ιούλιο, καταγγέλλοντας τη «συνήθεια» του Ισραήλ να χαρακτηρίζει δημοσιογράφους με αυτόν τον τρόπο «χωρίς να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία».

Ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει επανειλημμένα παρόμοιες κατηγορίες εναντίον άλλων Παλαιστινίων δημοσιογράφων στη Γάζα νωρίτερα στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων άλλων ανταποκριτών του Al Jazeera.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους στη Γάζα που τον γνώριζαν, ο Ανάς αλ Σαρίφ εργάστηκε νωρίς στην καριέρα του σε ένα γραφείο επικοινωνίας της Χαμάς, όπου ο ρόλος του ήταν να προωθεί εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την ισλαμιστική οργάνωση, η οποία ασκεί τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας από το 2006.

«Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές», δήλωσε η Γκίνσμπεργκ: «μόνο οι ενεργοί μαχητές είναι δικαιολογημένοι στόχοι σε ένα πολεμικό πλαίσιο. Επομένως, εκτός αν ο ισραηλινός στρατός μπορεί να αποδείξει ότι ο Άνας αλ-Σαρίφ ήταν ακόμα ενεργός μαχητής, δεν υπάρχει δικαιολογία για τη δολοφονία του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

