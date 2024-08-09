Εξηγήσεις για την εξαφάνιση του Πουτζδεμόν ζητά το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, που διευθύνει την έρευνα για τον Κάρλες Πουτζδεμόν, ζήτησε επίσημα σήμερα εξηγήσεις από την καταλανική αστυνομία και το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών για τη διαφυγή χθες, Πέμπτη, του αυτονομιστή ηγέτη μετά τη σύντομη επανεμφάνισή του στη Βαρκελώνη.

Ο δικαστής Πάμπλο Γιαρένα, που εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Πουτζδεμόν, ζητάει εξηγήσεις σχετικά με την αστυνομική δύναμη "που είχε εγκριθεί και αναπτυχθεί" στη Βαρκελώνη, προκειμένου να κατανοήσει την "αποτυχία" της, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Από το υπουργείο Εσωτερικών, ο δικαστής ζητάει πληροφορίες για μέσα που είχαν αναπτυχθεί "ώστε να εντοπιστεί στα σύνορα και να τεθεί υπό κράτηση", καθώς και για τις εντολές που είχαν δοθεί για να συλληφθεί "μετά τη φυγή του".

Από την καταλανική αστυνομία (Mossos d'esquadra) ο δικαστής ζητάει τα ονόματα "εκείνων που συνέλαβαν την ιδέα της επιχείρησης, εκείνων που επιφορτίστηκαν με την έγκρισή της και εκείνων που επιφορτίστηκαν με την εφαρμογή της ή την επιχειρησιακή ανάπτυξή της".

Ευρισκόμενος στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε από την πλευρά του πως η επιχείρηση για τη σύλληψη του αυτονομιστή ηγέτη "ήταν ευθύνη της Mossos" που "είναι η αρμόδια αστυνομική δύναμη (...) για να εφαρμόσει τις δικαστικές εντολές".

"Στην κυβέρνηση, αυτό που κάνουμε και αυτό το οποίο εγγυόμαστε είναι πως η Ισπανία είναι κράτος δικαίου, όπου ο νόμος εφαρμόζεται και όπου οι δικαστικές εντολές πρέπει να τηρούνται" δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Στο μεταξύ, δικηγόρος του αυτονομιστή ηγέτη δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Καταλονίας ότι ο πελάτης του "βρίσκεται εκτός" Ισπανίας μετά τη νέα φυγή του.

"Ο Πουτζδεμόν βρίσκεται εκτός του [ισπανικού] κράτους" (όπως αποκαλούν την Ισπανία οι Καταλανοί εθνικιστές), δήλωσε στον Rac1 ο Γκονθάλο Μπόγε, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Χθες βράδυ ο ίδιος είχε δηλώσει στην καταλανική δημόσια τηλεόραση πως ο Πουτζδεμόν είχε επιστρέψει σπίτι του μετά τη σύντομη ομιλία του κοντά στο καταλανικό κοινοβούλιο, όπου στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της περιφέρειας της Καταλονίας.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του κόμματος του Πουτζδεμόν, του Junts per Catalunya ("Μαζί για την Καταλονία"), δήλωσε σήμερα πως ο αυτονομιστής ηγέτης επέστρεψε στο Βέλγιο.

Ο Ζόρντι Τουρούλ δήλωσε στον Rac1 πως δεν γνωρίζει αν ο Πουτζδεμόν έχει ήδη φθάσει στο σπίτι του στο Βατερλό, όπου κατοικεί αφότου αυτοεξορίστηκε πριν από επτά χρόνια.

Ο Κάρλες Πουτζδεμόν είναι "εκείνος που οφείλει να δημοσιοποιήσει" τον τόπο όπου βρίσκεται, πρόσθεσε σήμερα ο δικηγόρος του, διαβεβαιώνοντας πως ο πελάτης του θα λάβει τον λόγο "σήμερα ή αύριο".

Ο Κάρλες Πουτζδεμόν, που αποτελεί αντικείμενο εντάλματος σύλληψης για τον ρόλο του στην αποτραπείσα προσπάθεια απόσχισης της Καταλονίας το 2017, πέρασε τα επτά τελευταία χρόνια εκτός Ισπανίας, κυρίως στο Βέλγιο, αλλά και στη νότια Γαλλία.

Κεντρικό πρόσωπο στο θέμα της αυτονομίας της Καταλονίας, ο Κάρλες Πουτζδεμόν είχε ανακοινώσει την επιστροφή του στην Καταλονία προκειμένου να λάβει μέρος στην ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο της περιφέρειας.

Περιορίστηκε τελικά σε μια σύντομη ομιλία, την οποία εκφώνησε από μία εξέδρα κοντά στο κοινοβούλιο, ενώπιον χιλιάδων υποστηρικτών του, προτού εξαφανιστεί διακριτικά, καταφέρνοντας να ξεφύγει από την αστυνομική δύναμη που είχε αναπτυχθεί προκειμένου να τον συλλάβει.

Παρά τον νόμο περί αμνηστίας που διαπραγματεύθηκε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ με αντάλλαγμα την υποστήριξη του κόμματος του Κάρλες Πουτζδεμόν στην κυβέρνησή του, ο τελευταίος εξακολουθεί να καταζητείται από την ισπανική δικαιοσύνη.

Ο νόμος περί αμνηστίας, που έχει επικριθεί πολύ από την αντιπολίτευση, είναι στο κέντρο πολλών δικαστικών συζητήσεων από την 1η Ιουλίου, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε πως δεν εφαρμόζεται παρά μόνο σε ορισμένα από τα αδικήματα που προσάπτονται στον αυτονομιστή ηγέτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

