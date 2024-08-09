Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στην Τουρκία: Λεωφορείο έπεσε σε γέφυρα - 9 νεκροί (Βίντεο)

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής - Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκοιμήθηκε ο οδηγός του λεωφορείου

Τουρκία λεωφορείο

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στην Άγκυρα της Τουρκίας όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε μπαριέρες κάτω από γέφυρα στην περιφέρεια Πολατλί της Άγκυρας νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της πρωτεύουσας της Τουρκίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5:00 π.μ. (0200 GMT), ανέφερε το δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι TRT. 

Το λεωφορείο ξεκίνησε το ταξίδι του από το Εσκισεχίρ, μια πόλη δυτικά της Άγκυρας.

Ο κυβερνήτης της περιοχής της Άγκυρας, Βασίπ Σαχίν, δήλωσε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Ωστόσο, για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει ξεκινήσει έρευνα από τις Αρχές. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία λεωφορείο Δυστύχημα Νεκροί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark