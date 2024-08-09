Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στην Άγκυρα της Τουρκίας όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε μπαριέρες κάτω από γέφυρα στην περιφέρεια Πολατλί της Άγκυρας νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της πρωτεύουσας της Τουρκίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5:00 π.μ. (0200 GMT), ανέφερε το δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι TRT.

Το λεωφορείο ξεκίνησε το ταξίδι του από το Εσκισεχίρ, μια πόλη δυτικά της Άγκυρας.

Ο κυβερνήτης της περιοχής της Άγκυρας, Βασίπ Σαχίν, δήλωσε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Ωστόσο, για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει ξεκινήσει έρευνα από τις Αρχές.

Ankara’dan Polatlı istikametine gitmekte olan 04 AAV 951 plakalı Ağrı Seç Turizm’e ait yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Olukpınar köyü mevkisinde köprüye çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 9 ölü 26 yaralı var. pic.twitter.com/RijnRqHPnp — 𝐇𝐚𝐯𝐚𝐝𝐢𝐬 𝐒𝐚𝐚𝐭𝐢 (@Havadissaati) August 9, 2024

Πηγή: skai.gr

