Χωρίς να λογαριάζει ένα ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί εναντίον του, ο Καταλανός πρώην αυτονομιστής ηγέτης Κάρλες Πουτζδεμόν εμφανίστηκε δημοσίως στη Βαρκελώνη σήμερα Πέμπτη ύστερα από 7 χρόνια αυτοεξορίας κι ενώ προετοίμαζε κίνημα ανεξαρτησίας της ισπανικής πόλης.

Μάλιστα, ο Πουτζδεμόν μίλησε σε πλήθος χιλιάδων οπαδών του στην καρδιά της καταλανικής πρωτεύουσας, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί δίπλα στο περιφερειακό κοινοβούλιο της περιοχής, ανεμίζοντας σημαίες της ανεξάρτητης Καταλονίας και κρατώντας πανό με το πρόσωπό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 61χρονος πολιτικός είχε καταφύγει στο Βέλγιο πριν 7 χρόνια μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα απόσχισης της περιοχής από την ισπανική επικράτεια και ζούσε αυτοεξόριστος από τότε. Πλέον το πιθανότερο είναι να προσαχθεί από τις τοπικές Αρχές λόγω ενός εντάλματος σύλληψης εναντίον του με την κατηγορία της υπεξαίρεσης, πράγμα που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Ήδη οι οπαδοί του ισχυρίζονται πως αποτελεί για αυτούς την επιστροφή ενός συμβόλου, μιας προσωπικότητας που συμβολίζει την ανεξαρτησία και την ελευθερία της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

