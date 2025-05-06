«Πεθαίνει» το Χόλιγουντ; - Τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν οι δασμοί Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα πλήξει τις ταινίες που κατασκευάζονται σε ξένες χώρες με δασμούς 100%, καθώς εντείνει τις εμπορικές διαμάχες με χώρες σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το BBC.

Ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ να ξεκινήσει τη διαδικασία για την επιβολή δασμών επειδή η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία πεθαίνει "με πολύ γρήγορο θάνατο".

Αργότερα δήλωσε ότι θα συμβουλευτεί τα στελέχη του Χόλιγουντ για να δει αν "είναι ευχαριστημένοι" με την πρότασή του, αφού η είδηση προκάλεσε σοκ στη βιομηχανία.

Τι μπορεί λοιπόν να σημαίνει αυτό τόσο για την κινηματογραφική βιομηχανία των ΗΠΑ όσο και για την παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου;

Πεθαίνει το Χόλιγουντ;

Ανακοινώνοντας τους νέους δασμούς, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Χόλιγουντ "πεθαίνει". Έτσι είναι;

Πράγματι, ο κλάδος έχει περάσει πραγματικά δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια. Η παραγωγή έκλεισε στην πανδημία και οι επιπτώσεις συνεχίζονται.

Τα στούντιο του Χόλιγουντ δαπάνησαν 11,3 δισ. δολάρια για παραγωγές το δεύτερο τρίμηνο του 2024, σε μια πτώση 20% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022, καθώς τα στούντιο συνέχισαν να μειώνουν το κόστος σε μια προσπάθεια να ανακάμψουν από τις απώλειες της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι όποιες προοπτικές ανάκαμψης καταπνίγηκαν στη συνέχεια από τις απεργίες των ηθοποιών και των συγγραφέων το 2023. Ακόμη, οι πυρκαγιές χτύπησαν νωρίτερα φέτος.

Και εδώ και αρκετά χρόνια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι - όχι μόνο νέοι - στρέφονται στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες ροής για περιεχόμενο.

Οι ΗΠΑ παραμένουν ένας σημαντικός κόμβος παραγωγής ταινιών και σύμφωνα με το Variety, το 2025 σημειώθηκε ανάκαμψη στα εισιτήρια από πέρυσι, με τα συνολικά εγχώρια έσοδα να έχουν αυξηθεί κατά 15,8% σε σχέση με το 2024 μέχρι στιγμής.

Η τελευταία ταινία υπερηρώων της Marvel, Thunderbolts*, κατέκτησε την κορυφή του βορειοαμερικανικού box office αυτό το Σαββατοκύριακο, συγκεντρώνοντας περίπου 76 εκατ. δολάρια, σηματοδοτώντας μια πολλά υποσχόμενη έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν. Όμως το Χόλιγουντ βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπο με δυσκολίες.

Τι προτείνει ο Τραμπ;

Ο Τραμπ λέει ότι θέλει «να ξεκινήσει αμέσως τη διαδικασία θέσπισης ενός δασμού 100% σε όλες τις ταινίες που έρχονται στη χώρα μας και παράγονται σε ξένες χώρες. Θέλουμε ταινίες που φτιάχνονται ξανά στην Αμερική!»

Αυτό έχει οδηγήσει σε ερωτήματα σχετικά με το αν οι δασμοί θα ισχύουν και για τις αμερικανικές κινηματογραφικές εταιρείες που παράγουν ταινίες στο εξωτερικό.

Αρκετές πρόσφατες μεγάλες ταινίες που παρήχθησαν από αμερικανικά στούντιο γυρίστηκαν εκτός Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των Deadpool & Wolverine, Wicked και Gladiator II. Οι επιτυχημένες σειρές ταινιών όπως το Mission Impossible γυρίζονται επίσης στο εξωτερικό.

Επίσης, δεν είναι σαφές ακόμη αν οι δασμοί θα εφαρμοστούν αναδρομικά.

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι «άλλες χώρες έχουν κλέψει τις ταινίες και τις δυνατότητες παραγωγής ταινιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες», γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει ότι αναφερόταν μόνο σε μη αμερικανικές ταινίες.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Kush Desai δήλωσε στο BBC ότι «δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις σχετικά με τους δασμούς στις ξένες ταινίες» και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «εξετάζει όλες τις επιλογές».

Τι κίνητρα προσφέρουν άλλες χώρες;

Πολλές χώρες προσφέρουν φορολογικές ελαφρύνσεις για την ενθάρρυνση της κινηματογραφικής παραγωγής, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτό είναι κάτι που ο Τραμπ θέλει να αντιμετωπίσει.

Αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο μια αμερικανική κινηματογραφική εταιρεία μπορεί να επιθυμεί να γυρίσει ταινίες στο εξωτερικό.

Κάποιοι επιλέγουν να το κάνουν εξαιτίας μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας, για παράδειγμα για τα εξωτικά και συναρπαστικά σκηνικά. Ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει την ανάβαση του Tom Cruise στο Burj Khalifa, στο Ντουμπάι, στην ταινία Mission Impossible: Ghost Protocol;».

Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για την επόμενη ταινία Τζέιμς Μποντ, ένα franchise που ανήκει πλέον στον αμερικανικό κολοσσό Amazon, αλλά βασίζεται σε έναν εμβληματικό Βρετανό χαρακτήρα που εργάζεται για την MI6, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο;

Και δεν είναι μόνο άλλες χώρες που προσφέρουν κίνητρα - άλλες πολιτείες των ΗΠΑ προσελκύουν την κινηματογραφική παραγωγή μακριά από το Χόλιγουντ.

Η Τζόρτζια, το Ιλινόις και το Κεντάκι είναι μεταξύ των πολλών άλλων πολιτειών των ΗΠΑ με τις οποίες ανταγωνίζεται τώρα η Καλιφόρνια.

Ο Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε "κατάφωρα ανίκανο" όταν μίλησε για τους κινηματογραφικούς δασμούς τη Δευτέρα, προωθεί επί του παρόντος το σχέδιό του να υπερδιπλασιάσει τα φορολογικά κίνητρα της πολιτείας για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ταινίες σε 750 εκατ. δολάρια ετησίως.

Πώς θα λειτουργούσαν στην πραγματικότητα οι εν λόγω δασμοί;

Υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις σε αυτό το στάδιο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) προβλέπει μορατόριουμ για τους δασμούς στα ψηφιακά αγαθά έως το 2026. Υποθέτουμε ότι οι ταινίες θεωρούνται ψηφιακά αγαθά, σημειώνει το BBC.

Και σε τι θα βασίζονταν οι δασμοί; Στα έσοδα των ταμείων ή στο κόστος παραγωγής; Συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο streaming; Αυτό θα είχε τεράστιο αντίκτυπο σε αμερικανικές εταιρείες όπως η Netflix. Τι γίνεται με το post-production, δηλαδή το μοντάζ;

Ο Tim Richards, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Vue Entertainment, δήλωσεστο BBC Radio 4: «Ένα μεγάλο μέρος αυτού είναι το τι συνιστά αμερικανική ταινία - είναι το από πού προέρχονται τα χρήματα, το σενάριο, ο σκηνοθέτης, το ταλέντο, το πού γυρίστηκε;».

Και πώς ταξινομείς μια ξένη ταινία, όταν τόσες πολλές είναι συμπαραγωγές και συχνά γυρίζονται σε πολλές χώρες;

Ο Τραμπ φάνηκε να μιλάει για τον κινηματογράφο και όχι για την τηλεόραση, αλλά δεν είναι 100% σαφές σε αυτό το στάδιο. Οι δασμοί θα ισχύουν για ταινίες που προορίζονται για streaming ή μόνο για κινηματογραφικές κυκλοφορίες; Θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Και φυσικά, ο Τραμπ μπορεί να ανακαλέσει τις προτάσεις, όπως έχει κάνει με ορισμένους άλλους δασμούς.

Τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό για άλλες χώρες;

Προφανώς, η επιβολή δασμών 100% στις ξένες ταινίες σημαίνει τεράστια αύξηση του κόστους για τις εταιρείες παραγωγής που θέλουν να πουλήσουν στην αγορά των ΗΠΑ.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Τραμπ, η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού της βρετανικής κυβέρνησης, βουλευτής Dame Caroline Dinenage, δήλωσε: «Τον περασμένο μήνα η Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού προειδοποίησε κατά του εφησυχασμού σχετικά με το καθεστώς μας ως Χόλιγουντ της Ευρώπης. Η ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ έκανε αυτή την προειδοποίηση πάρα πολύ πραγματική».

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λούξον δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η κυβέρνησή του αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους προτεινόμενους δασμούς. «Αλλά θα είμαστε προφανώς ένας μεγάλος υποστηρικτής, ένας μεγάλος υπέρμαχος αυτού του τομέα και αυτής της βιομηχανίας», πρόσθεσε.

Και με το φεστιβάλ των Καννών να είναι προ των πυλών, η αβεβαιότητα πλανάται στον αέρα με πολλούς Αμερικανούς παραγωγούς ταινιών να προσπαθούν να πουλήσουν δικαιώματα διανομής στο εξωτερικό.

Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τέτοιοι δασμοί;

Οι δασμοί θα μπορούσαν να δώσουν κίνητρο στις αμερικανικές κινηματογραφικές εταιρείες να γυρίσουν περισσότερες ταινίες στο εσωτερικό, αλλά ο κίνδυνος είναι ότι αν είναι πιο ακριβό από το να το κάνουν στο εξωτερικό, κάποιες ταινίες απλώς δεν θα γυριστούν.

Περισσότερα κίνητρα ή εκπτώσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιστάθμιση αυτού του φαινομένου, αλλά δεν είναι γνωστό σε αυτό το στάδιο αν αυτό συζητείται σε εθνική κλίμακα.

Ο κριτικός κινηματογράφου του NPR Radio Eric Deggans προειδοποίησε ότι οι δασμοί, εάν εισαχθούν, θα μπορούσαν να βλάψουν περαιτέρω τη βιομηχανία. Άλλες χώρες μπορεί να αντιδράσουν με την επιβολή δασμών στις αμερικανικές ταινίες, δήλωσε στο BBC, καθιστώντας «δυσκολότερο για αυτές τις ταινίες να αποκομίσουν κέρδη στο εξωτερικό». «Μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου οι δασμοί στην Αμερική προκαλούν περισσότερο κακό παρά καλό», σημείωσε.

