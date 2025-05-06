Αρώματα και τσιγάρα, συνολικής αξίας 550 ευρώ, κατηγορείται ότι έκλεψε ένας 42χρονος από κατάστημα Duty Free εντός του κρατικού αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Οι κινήσεις του, όμως, έγιναν αντιληπτές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επ' αυτοφώρω από αστυνομικούς του αεροδρομίου.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, ενώ ο 42χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: skai.gr

