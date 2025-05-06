Λογαριασμός
Κλοπή από τα Duty Free του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης - Ο δράστης συνελήφθη επ' αυτοφώρω

Ένας άνδρας έκλεψε αρώματα και τσιγάρα, συνολικής αξίας 550 ευρώ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης

 Αρώματα και τσιγάρα, συνολικής αξίας 550 ευρώ, κατηγορείται ότι έκλεψε ένας 42χρονος από κατάστημα Duty Free εντός του κρατικού αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Οι κινήσεις του, όμως, έγιναν αντιληπτές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επ' αυτοφώρω από αστυνομικούς του αεροδρομίου.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, ενώ ο 42χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

TAGS: αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη
