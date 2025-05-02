CIA: Δημοσίευσε βίντεο προς Κινέζους αξιωματούχους για να διαρρεύσουν μυστικά στις ΗΠΑ

«Για μια καλύτερη ζωή»... Η CIA (Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ) ξεκίνησε ανοιχτά εκστρατεία στρατολόγησης Κινέζων αξιωματούχων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλώντας τους να αλλάξουν στρατόπεδο και να διαρρεύσουν μυστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα δύο βίντεο που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη απεικονίζουν φανταστικές σκηνές που αφορούν Κινέζους αξιωματούχους που προσεγγίζουν την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών αφού απογοητεύτηκαν από το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας (ΚΚΚ). Οι τίτλοι τους είναι: «Γιατί επικοινώνησα με τη CIA: για να πάρω τον έλεγχο της μοίρας μου» και «Γιατί επικοινώνησα με τη CIA: για μια καλύτερη ζωή».

Σε ένα από τα βίντεο, ένας ηθοποιός που υποδύεται ένα ανώτερο μέλος του ΚΚΚ περιγράφει τον φόβο που νιώθει για την οικογένειά του καθώς βλέπει αξιωματούχους γύρω του να καρατομούνται σαν «φθαρμένα παπούτσια».

«Αυτός ο άνθρωπος, που έχει εργαστεί επιμελώς για να φτάσει στην κορυφή σε όλη του τη ζωή, τώρα συνειδητοποιεί βαθιά ότι ανεξάρτητα από το πόσο υψηλή είναι η θέση του, δεν αρκεί για να προστατεύσει την οικογένειά του σε αυτούς τους ταραγμένους και ανησυχητικούς καιρούς», αναφέρει μια περιγραφή του βίντεο στα κινέζικα στο YouTube.

«Λαχταράει να πάρει τον έλεγχο του πεπρωμένου του και να βρει έναν δρόμο για να προστατεύσει την οικογένειά του και τα επιτεύγματα που έχει χτίσει μέσα από χρόνια σκληρής δουλειάς. Γνωρίζοντας ότι όλα όσα κατέχει θα μπορούσαν να εξαφανιστούν σε μια στιγμή, οδηγείται να πάρει μια δύσκολη αλλά κρίσιμη απόφαση να απευθυνθεί με ασφάλεια στη CIA».

Τα βίντεο, τα οποία κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το Telegram, το Instagram και το X, περιέχουν οδηγίες για την «ασφαλή» και «προστατευμένη» επικοινωνία με τη CIA, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του προγράμματος περιήγησης Tor για το σκοτεινό διαδίκτυο.

«Ένας από τους κύριους ρόλους της CIA είναι η συλλογή πληροφοριών για τον πρόεδρο και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μας», δήλωσε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράκτλιφ, σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Ένας από τους τρόπους με τους οποίους το κάνουμε αυτό είναι στρατολογώντας άτομα που μπορούν να μας βοηθήσουν να κλέψουμε μυστικά».

Ο Ντέσμοντ Σουμ, ένας Κινέζος μεγιστάνας ακινήτων που έγινε αντιφρονών και ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιέγραψε την εκστρατεία της CIA ως την πιο «επιθετική δημόσια κίνηση» της υπηρεσίας κατά της Κίνας που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα των αμερικανικών ΜΜΕ για σχολιασμό.

