Σε πολιτικό σοκ βρίσκεται η Γερμανία, αφού ο Γερμανός συντηρητικός ηγέτης της CDU Φρίντριχ Μερτς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που απαιτείται για να γίνει καγκελάριος στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας που διεξήχθη σήμερα Τρίτη, στη γερμανική Βουλή, μια απροσδόκητη εξέλιξη για τη δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού με το SPD.

Πρόκειται για γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί στη μεταπολεμική ιστορία της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας, τη στιγμή μάλιστα που θεωρείτο βέβαιο ότι ο Φρίντριχ Μερτς θα εξασφάλιζε σήμερα μια άνετη νίκη.

Συγκεκριμένα, ο 69χρονος Μερτς, ο οποίος ηγήθηκε των συντηρητικών του CDU/CSU στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου και στη συνέχεια εξασφάλισε μια συμφωνία για κυβέρνηση συνασπισμού με τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες (SPD), κέρδισε μόλις 310 ψήφους ενώ χρειαζόταν 316 για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία. Υπέρ του ψήφισαν 310 (ο συνασπισμός CDU/CSU-SPD διαθέτει 328 βουλευτές), κατά 307, ενώ υπήρξαν 3 αποχές και μία άκυρη ψήφος. Από τη διαδικασία απουσίαζαν εννέα βουλευτές.

Συνολικά 18 βουλευτές από το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν ψήφισαν υπέρ του Μερτς, καταφέροντας ένα σοβαρό πλήγμα τόσο στον ίδιο όσο και στην κυβέρνηση.

Αμέσως μετά το άκουσμα του αποτελέσματος ο Μερτς αποχώρησε σκυνθρωπός από την αίθουσα για έκτακτες συνομιλίες με την κοινοβουλευτική ομάδα CDU/CSU. Αν και θα μπορούσε να διεξαχθεί και εντός της ημέρας μια δεύτερη ψηφοφορία, τελικά δεν θα γίνει, επειδή ο Μερτς και η ομάδα του ανησυχούν για τον κίνδυνος μιας ακόμη ήττας. Για μια δεύτερη ψηφοφορία απαιτείται και πάλι απόλυτη πλειοψηφία. Εάν και ο δεύτερος γύρος ψηφοφορίας δεν καταλήξει σε αποτέλεσμα, η εκλογική διαδικασία εισέρχεται σε τρίτη φάση, κατά την οποία πρέπει να διεξαχθούν αμέσως νέες εκλογές. Ο υποψήφιος που λαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων (σχετική πλειοψηφία) εκλέγεται καγκελάριος. Εκτός από τον Μερτς, θεωρητικά μπορούν - πλέον - να υποβάλουν υποψηφιότητα και άλλοι υποψήφιοι. Κάθε υποψήφιος πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία (πλειοψηφία καγκελαρίου).

Η Bundestag, έχει τώρα περιθώριο 14 ημερών για να εκλέξει τον Μερτς ή άλλον υποψήφιο καγκελάριο με απόλυτη πλειοψηφία ώστε ο υποψήφιος να συγκεντρώσει το 50% +1 του συνόλου των μελών της.

Η ήττα του Μερτς θεωρείται από τους πολιτικούς σχολιαστές ως ταπείνωση, πιθανώς προκληθείσα από μέλη του SPD, αναφέρει το BBC.

Το SPD και η CDU υπέγραψαν συμφωνία για τον κυβερνητικό συνασπισμό τη Δευτέρα.

Όπως σημειώνει το BBC, δεν είναι όλοι στο SPD ευχαριστημένοι με τη συμφωνία, αλλά η ιστορική φύση της αποτυχίας του Μερτς την καθιστά δύσκολο να ξεπεραστεί. Κανένας υποψήφιος δεν έχει αποτύχει με αυτόν τον τρόπο από το 1949.

Η αμηχανία της ψηφοφορίας της Τρίτης υπονομεύει τις ελπίδες του Μερτς να αποτελέσει αντίδοτο στην αδυναμία και τη διχόνοια της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία κατέρρευσε στα τέλη του περασμένου έτους.

Το συντηρητικό μπλοκ CDU-CSU του Μερτς συγκεντρώνοντας το 28,5% των ψήφων στις εθνικές εκλογές χρειάζεται τουλάχιστον έναν εταίρο.

Τη Δευτέρα υπέγραψαν συμφωνία συνασπισμού με τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι κέρδισαν μόλις 16,4%, το χειρότερο αποτέλεσμά τους στην μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας.

Ο Μερτς επιδιώκει να αναλάβει την ηγεσία σε μια κρίσιμη στιγμή και η ανατροπή στο κοινοβούλιο αποτελεί στιγμή αμηχανίας για τον 69χρονο, ο οποίος ήδη βρίσκεται αντιμέτωπος με χαμηλή αποδοχή μεταξύ των ψηφοφόρων. Η οικονομία παραμένει στάσιμη μετά από δύο χρόνια ύφεσης, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εξακολουθεί να μαίνεται στα ανατολικά και η υποστήριξη προς την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ενισχύεται, ιδίως στις πρώην κομμουνιστικές ανατολικές περιοχές. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα, το οποίο χαρακτηρίστηκε επίσημα ως ακροδεξιό την περασμένη εβδομάδα από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, έχει ξεπεράσει το μπλοκ του Μερτς σε ορισμένες δημοσκοπήσεις και είναι πλέον η κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης στην Bundestag.

