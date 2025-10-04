Έκπληκτος ο Νετανιάχου από την απάντηση Τραμπ στη Χαμάς

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξεπλάγη από τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι πιστεύει πως η Χαμάς είναι «έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη» και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στη Γάζα, μεταδίδει το The Times of Israel επικαλούμενο δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου στο Channel 12 News.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Νετανιάχου είχε μια συζήτηση σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιοποιήσει τη δήλωσή του στο Truth Social, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να λέει ότι «θεώρησε την απάντηση της τρομοκρατικής ομάδας ως απόρριψη της αμερικανικής πρότασης».

Ο Νετανιάχου τόνισε επίσης την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ για μια απάντηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δίκτυο, μη εκλεγμένοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η δήλωση της τρομοκρατικής οργάνωσης θα μπορούσε να βοηθήσει στην προετοιμασία του δρόμου για μια συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

