Αιγυπτιακό ΥΠΕΞ: Η «θετική εξέλιξη» στο σχέδιο Τραμπ θα βοηθήσει στην εφαρμογή του σχεδίου

Το Κάιρο ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» μετά την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει όλα τα μέρη στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού του προέδρου των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τις αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Υπενθυμίζεται ότι Κατάρ και Αίγυπτος είναι μεταξύ των μεσολαβήτριων χωρών στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

