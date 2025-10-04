Πριν από λίγο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να μιλήσει για την «αποδοχή» του σχεδίου του για τη Γάζα από τη Χαμάς.

«Στα παρασκήνια του Οβάλ Γραφείου: ο πρόεδρος Τραμπ απαντά στη συμφωνία της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιό του» σχολίασε η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ, αναρτώντας μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου, καθισμένου στο γραφείο του και περιστοιχισμένου από κάμερες και μικρόφωνα.

Behind the Scenes in the Oval Office: President Trump responds to Hamas’ acceptance of his Peace Plan.



Stay tuned! pic.twitter.com/iw1fXIWyls — Karoline Leavitt (@PressSec) October 3, 2025

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναδημοσίευσε την ανακοίνωση που εξέδωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο δίκτυό του Truth Social. Δεν έκανε κάποιο σχόλιο στην ανάρτηση αυτή.

Η απάντηση της Χαμάς:

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, η Χαμάς παρέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, λίγες ώρες μετά το νέο τελεσίγραφο που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος -έως την Κυριακή- και τις εκ νέου προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου.

Όπως ανακοίνωσε με δήλωσή της η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, θα παραδώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, σύμφωνα με όσα προβλέπει η πρόταση του Αμερικανού προέδρου, ήτοι μέσα σε 72 ώρες, ωστόσο απορρίπτει τον αφοπλισμό της μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή.

Προσθέτει ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύεις, μέσω των διαμεσολαβητών, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Θετική είναι η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση της Χαμάς στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Με βάση την ανακοίνωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει άμεσα τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια».

«Αυτή τη στιγμή, είναι υπερβολικά επικίνδυνο να το κάνουμε. Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις για λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή» συμπλήρωσε στην ανάρτησή του, περίπου στις 00:15 του Σαββάτου, ώρα Ελλάδας

Η Χαμάς έτοιμη να ξεκινήσει «άμεσα» διαπραγματεύσεις

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα είναι «ενθαρρυντικές», ανακοίνωσε η Χαμάς, δηλώνοντας έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για την άμεση παύση των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας είναι ενθαρρυντικές και η Χαμάς είναι έτοιμη να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί ανταλλαγή κρατουμένων, τον τερματισμό του πολέμου και την εξασφάλιση της αποχώρησης του ισραηλινού (στρατού) από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Ταχίρ αλ Νούνου.

