Ρεκόρ Γκίνες: Χριστουγεννιάτικο υπερθέαμα από σχεδόν 5.000 drones - Βίντεο

Eταιρεία επιδείξεων με drone στο Βόρειο Τέξας κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, χρησιμοποιώντας σχεδόν 5.000 drones για να δημιουργήσει πρόσφατα ένα χριστουγεννιάτικο υπερθέαμα τον ουρανό πάνω από το Μάνσφιλντ.

Για το σόου από τη Sky Elements Drone Shows και τη UVify χρησιμοποιήθηκαν 4.981 drones τα οποία σχημάτισαν μια σειρά εικόνων με θέμα τα Χριστούγεννα, συμπεριλαμβανομένου του Άγιου Βασίλη, διαφόρων χιονάνθρωπων αλλά και ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο χωριό!

🚨🇺🇸LARGEST DRONE SHOW IN U.S HISTORY



5,000 drones combined to create a festive scene featuring a Thanksgiving turkey, a winter wonderland, and a gingerbread village.



And no, it wasn’t in New Jersey; it was in Mansfield, Texas.



Source: Sky Elements pic.twitter.com/fjSEhef59s — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 20, 2024

Ο οργανισμός των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε ότι με το σόου καταγράφηκε νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη εναέρια παρουσίαση εικόνας χωριού με σπίτια από τζίντζερμπρεντ που δημιουργήθηκε από drones.

Η Sky Elements κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες νωρίτερα φέτος για τη μεγαλύτερη εναέρια παρουσίαση ενός φανταστικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε από drones. Το ρεκόρ καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια του Comic-Con στο Σαν Ντιέγκο για την προώθηση της ταινίας Deadpool & Wolverine.

Πηγή: skai.gr

