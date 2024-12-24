Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στα Ρεκόρ Γκίνες χριστουγεννιάτικο υπερθέαμα από σχεδόν 5.000 drones στο Τέξας - Δείτε βίντεο

Ο άγιος Βασίλης με έλκηθρο, χιονάνθρωποι και ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο χωριό φώτισαν τον ουρανό πάνω από το Μάνσφιλντ

Ρεκόρ Γκίνες: Χριστουγεννιάτικο υπερθέαμα από σχεδόν 5.000 drones - Βίντεο

Eταιρεία επιδείξεων με drone στο Βόρειο Τέξας κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, χρησιμοποιώντας σχεδόν 5.000 drones για να δημιουργήσει πρόσφατα ένα χριστουγεννιάτικο υπερθέαμα τον ουρανό πάνω από το Μάνσφιλντ.

Για το σόου από τη Sky Elements Drone Shows και τη UVify χρησιμοποιήθηκαν 4.981 drones τα οποία σχημάτισαν μια σειρά εικόνων με θέμα τα Χριστούγεννα, συμπεριλαμβανομένου του Άγιου Βασίλη, διαφόρων χιονάνθρωπων αλλά και ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο χωριό!

Ο οργανισμός των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε ότι με το σόου καταγράφηκε νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη εναέρια παρουσίαση εικόνας χωριού με σπίτια από τζίντζερμπρεντ που δημιουργήθηκε από drones.

Η Sky Elements κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες νωρίτερα φέτος για τη μεγαλύτερη εναέρια παρουσίαση ενός φανταστικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε από drones. Το ρεκόρ καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια του Comic-Con στο Σαν Ντιέγκο για την προώθηση της ταινίας Deadpool & Wolverine.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χριστούγεννα Drones
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark