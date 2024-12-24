Όταν η Ιταλία άνοιξε κέντρα μεταναστών στην Αλβανία τον Οκτώβριο, το σχέδιο ήταν ξεκάθαρο: 3.000 άτομα το μήνα που θα εντοπίζονταν στα ιταλικά ύδατα θα μεταφέρονταν εκεί μέχρι να διεκπεραιωθούν τα αιτήματά τους για άσυλο και θα φυλάσσονταν από Ιταλούς αστυνομικούς.

Το σχέδιο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, ως γνωστόν κατέρρευσε, τα κέντρα είναι άδεια αλλά οι Ιταλοί αστυνομικοί που πληρώνονται από την πατρίδα τους, παραμένουν να φυλάσσουν τα κενά κέντρα υποδοχής μεταναστών.

Ρεπορτάζ που δημοσιεύει ο Guardian, φέρνει στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες για το πώς περνούν την ώρα τους οι φύλακες.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, Αλβανοί δημοσιογράφοι που υποδύονταν τους τουρίστες συνάντησαν μερικούς από αυτούς τους αξιωματικούς που μάλιστα έμεναν σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πισίνα και σπα στο Σεντγκίν, το αλβανικό λιμάνι που στεγάζει το κέντρο μεταναστών.

«Ήρθαμε εδώ για δουλειά, είμαστε η ασφάλεια για το κέντρο μεταναστών […], αλλά δεν υπάρχουν μετανάστες στις εγκαταστάσεις, έχουν μεταφερθεί στην Ιταλία», είπαν οι αξιωματικοί στους δημοσιογράφους του Piranjat TV . «Είμαστε μόνο εμείς εδώ. Πληρωνόμαστε για να ζούμε ως τουρίστες: πρωινό, δείπνο και σάουνα, όλα δωρεάν – πληρώνει η ιταλική κυβέρνηση».

Οι εγκαταστάσεις στο Shëngjin όπου στάλθηκαν για δουλειά είναι κενές: αυτό που είχε παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως νέο μοντέλο κράτησης μεταναστών εκτός ΕΕ ιδρύθηκε καθώς Ιταλοί δικαστές έκριναν παράνομο να κρατούν ανθρώπους αναχαιτισμένους στη θάλασσα στην Αλβανία πριν τους επαναπατρίσουν σε χώρες, όπως το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος, που θεωρούνται «ασφαλείς» από τη Ρώμη.

Μόνο 24 αιτούντες άσυλο στάλθηκαν ποτέ στην Αλβανία και κανένας δεν παραμένει εκεί. Πέντε πέρασαν λιγότερες από 12 ώρες σε ένα κέντρο κράτησης, ενώ οι υπόλοιποι έμειναν για κάτι παραπάνω από 48 ώρες.

Σε μια εποχή που η Ιταλία αγωνίζεται να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό της, περικόπτοντας κονδύλια για την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν τη συμφωνία μεταξύ Ρώμης και Τιράνων, η οποία θα κοστίσει περίπου 1 δισ. ευρώ σε πέντε χρόνια, «οικονομική καταστροφή ».

Οι Ιταλοί αστυνομικοί που κατέγραψε κρυφά η αλβανική τηλεόραση είναι ανάμεσα σε μερικές δεκάδες που έχουν απομείνει στην Αλβανία. Τον Νοέμβριο περίπου 50, μαζί με δεκάδες κοινωνικούς λειτουργούς, επέστρεψαν στο σπίτι όταν ήρθαν στο φως οι εγκαταστάσεις ήταν άδειες.

Στα τέλη Νοεμβρίου, η εθνική ημερήσια εφημερίδα Domani αποκάλυψε ότι ένα άλλο αλβανικό κέντρο κράτησης, στο Gjader, που προοριζόταν να στεγάσει αιτούντες άσυλο, καταλήφθηκε από αδέσποτα σκυλιά που υιοθετήθηκαν από τους 15 σωφρονιστικούς υπαλλήλους. «Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν καλύψει τις ανάγκες των σκύλων με αγάπη και υπομονή, εξασφαλίζοντάς τους τροφή, νερό, καθημερινή ιατρική περίθαλψη και πάνω απ' όλα ένα ασφαλές και στοργικό περιβάλλον», ανέφερε δημοσιογράφος της εφημερίδας μετά την επίσκεψη στο κέντρο.

Η αμηχανία της ιταλικής κυβέρνησης για το σχέδιο, το οποίο επιτέθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως «πλήρη αποτυχία», έχει προκαλέσει σύρραξη μεταξύ των αρχών και των δικαστών, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί από ακροδεξιά κόμματα ότι παρεμπόδισαν το έργο αφού επικύρωσαν την απόφαση της 4ης Οκτωβρίου, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι μια χώρα εκτός του μπλοκ δεν θα μπορούσε να κηρυχθεί ασφαλής εκτός εάν ολόκληρη η επικράτειά της κριθεί ασφαλής.

Μήνες πριν από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και του Αλβανού ομολόγου της, Έντι Ράμα, πολλές ΜΚΟ, ακαδημαϊκοί και ειδικοί είχαν εγείρει αμφιβολίες για το εάν θα μπορούσε να θεωρηθεί ανθρώπινη ή ακόμη και νόμιμη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αρκετά ευρωπαϊκά κράτη έχουν προτείνει λύσεις παρόμοιες με τη συμφωνία της Ιταλίας με την Αλβανία από το 1993, με τις προτάσεις τους να απορρίπτονται.

Η Ιταλία έχει επισημάνει ότι η πρωτοβουλία βρίσκεται σε αναμονή καθώς αναζητά μια λύση που δεν παραβιάζει τους διεθνείς ανθρωπιστικούς νόμους.

Η αξιοπιστία της πρωθυπουργού διακυβεύεται καθώς η κυβέρνησή της έχει καταστήσει τη μετανάστευση κεντρικό θέμα της εκστρατείας και έχει επικρίνει τους προκατόχους της για τη δαπάνη του δημόσιου χρήματος για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. (Η θαλάσσια μεταφορά με ιταλικό στρατιωτικό πλοίο για 8 άνδρες που έφτασαν στην Αλβανία κόστισε 250.000 € – περισσότερα από 31.000 € το άτομο.)

«Γιατί να πετάμε έτσι τα λεφτά των Ιταλών; Γιατί να αφήσουμε τις αρχές επιβολής του νόμου να κάνουν διακοπές στην Αλβανία όταν χρειαζόμαστε προσωπικό στις πόλεις μας;». Ο Ματέο Ρέντσι, ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης Italia Viva και πρώην πρωθυπουργός ζήτησε, προτείνοντας να μεταφερθούν οι Αλβανοί κρατούμενοι στην Ιταλία στις εγκαταστάσεις της Αλβανίας.

«Η συμφωνία της Αλβανίας για τη μετανάστευση είναι μια από τις μεγαλύτερες φάρσες στην ιστορία μας», πρόσθεσε «Κόστισε ένα δισεκατομμύριο ευρώ και χρησιμεύει ως καταφύγιο σκύλων ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.