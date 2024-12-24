Ιωβηλαίο των Καθολικών: Το βράδυ η μεγαλοπρεπής τελετή στο Βατικανό

Το Άγιο Έτος των Καθολικών, το Ιωβηλαίο, ξεκινά επίσημα σήμερα το βράδυ: ο πάπας Φραγκίσκος, παρά το βαρύ κρυολόγημα που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες, θα ανοίξει την Αγία Πύλη του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, παρουσία της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι.

Την πύλη πρόκειται να διαβούν, αμέσως μετά, πενήντα πιστοί από όλο τον κόσμο, σύμφωνα με ό,τι προβλέπει η σχετική τελετή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Πρόκειται, όπως τόνισε ο ίδιος ο ποντίφικας, «για ένα Άγιο Έτος, το οποίο είναι αφιερωμένο στην ελπίδα», με κύρια αναφορά, στην επείγουσα ανάγκη ειρήνης και συμφιλίωσης, σε τόσες περιοχές του πλανήτη μας.

Εκτός από την Αγία Πύλη η οποία βρίσκεται στον Άγιο Πέτρο, πρόκειται να ανοίξουν και εκείνες των άλλων τριών βασιλικών εκκλησιών της Ρώμης: της Αγίας Μαρίας της Μεγίστης, του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού και του Αγίου Παύλου.

Όσοι καθολικοί πιστοί περνούν κάτω από τις άγιες αυτές πύλες αυτές λαμβάνουν, με το προσκύνημα και την προσευχή τους, άφεση αμαρτιών.

Ο ποντίφικας υπογράμμισε ότι η σημασία του Ιωβηλαίου -που τελείται κάθε είκοσι πέντε χρόνια- είναι ευρύτερη: «πρόκειται για πολύτιμες στιγμές, οι οποίες μας επιτρέπουν να καταλάβουμε καλύτερα πού βρίσκεται η ζωή μας, ως μεμονωμένα άτομα και ως σύνολο. Είναι και ευκαιρίες προβληματισμού, προσευχής, οι οποίες μας προσφέρουν την ευκαιρία να κατανοήσουμε το μήνυμα του Αγίου Πνεύματος» έγραψε στο «Χ», ο ίδιος ο Φραγκίσκος.

Τα μέτρα ασφαλείας, τέλος, είναι ιδιαίτερα αυξημένα, σε όλη την Αιώνια Πόλη και, κυρίως, γύρω από το Βατικανό όπου, τις ημέρες αυτές, βρίσκονται επτακόσιοι επιπλέον αστυνομικοί και καραμπινιέροι, σε σχέση με τα περσινά Χριστούγεννα. Στην πρόληψη τυχόν επιθέσεων, συμβάλλουν ρομπότ, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, επίλεκτοι σκοπευτές, ενώ όσοι πιστοί θέλουν να εισέλθουν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, πρέπει να ανοίξουν τσάντες και σακίδια, τα οποία ελέγχονται με ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

