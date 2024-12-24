ΗΠΑ: Η Walmart πουλούσε μπλουζάκια… Σινουάρ

Όταν η τρομοκρατία γίνεται μόδα... Ο αμερικανικός γίγαντας της λιανικής Walmart φαίνεται ότι αφαίρεσε δύο κοντομάνικα μπλουζάκια που διέθετε προς πώληση στο διαδίκτυο και περιείχαν φωτογραφίες του σκοτωμένου ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ.



Τα μπλουζάκια, με τιμή που δεν ξεπερνούσε τα 29,99 δολάρια μάξιμουμ (29 ευρώ) επισημάνθηκαν από την οργάνωση Antisemitism.org που εδρεύει στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την απόφαση πώλησης για τα μπλουζάκια ως «εξωφρενική».



Το ένα μπλουζάκι δείχνει το κεφάλι του Σινουάρ και κάνει λογοπαίγνιο με το όνομά του (Sinwar) σπάζοντάς το σε «Αμαρτία» (Sin) και «πόλεμος» (War), ενώ το δεύτερο δείχνει τον «εγκέφαλο» της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου να πυροβολεί ενώ βρίσκεται σε εξοπλισμό μάχης, λες και είναι ήρωας παιχνιδιού ή ταινίας.





Πάντως, ένα άλλο μπλουζάκι με φωτογραφία χαμηλής ανάλυσης του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα πωλείται ακόμα στον ιστότοπο της Walmart, αν και δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, και πωλείται αποκλειστικά σε μέγεθος XXL, για τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της τρομοκρατίας σχολιάζουν οι Times of Israel.



Το μπλουζάκι που πωλείται από τρίτο προμηθευτή με έδρα το Τέξας, φέρει τον τίτλο «Nasrallah Safe After Israeli Airstrikes» (Ο Νασράλα Ασφαλής Μετά τις Ισραηλινές Επιδρομές), ένας αναμφισβήτητα ψευδής ισχυρισμός για τον υποστηριζόμενο από το Ιράν αρχηγό της Χεζμπολάχ, ο οποίος σκοτώθηκε μετά από αεροπορική επιδρομή της 27ης Οκτωβρίου.



Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τη Walmart.



Μεγάλες πλατφόρμες λιανικής, όπως το Amazon και το Ebay, έχουν επίσης αντιμετωπίσει προβλήματα τα τελευταία χρόνια λόγω αμφιλεγόμενων προϊόντων από τρίτους πωλητές, συμπεριλαμβανομένων ειδών που φαίνεται να δημιουργούνται με «κατέβασμα» τυχαίων εικόνων από το διαδίκτυο.

