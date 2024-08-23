Τέσσερα σχόλια για την ομιλία της Κάμαλα Χάρις - Το χωρίς πολλές λεπτομέρειες όραμα για το μέλλον

Η ομιλία της Κάμαλα Χάρις, την τελευταία ημέρα του συνεδρίου των Δημοκρατικών στο Σικάγο, περιλάμβανε τα βασικά θέματα που ανέδειξε και στην εκστρατείας της, με ελάχιστες όμως ρητορικές εξάρσεις, ενώ δεν άνοιξε κανένα νέο δρόμο σε βασικά ζητήματα, σχολιάζει σε ανάλυσή του το BBC.

Το μόνο πρωτοποριακό είναι η ίδια η φύση της υποψηφιότητας της Κάμαλα Χάρις, της πρώτης μαύρης γυναίκας που γίνεται υποψήφια μεγάλου κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ. «Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πει ποιος είσαι, τους δείχνεις εσύ ποιος είσαι» είπε, όμως επί 45 λεπτά προσπάθησε να εξηγήσει στους Αμερικανούς ποια είναι και τι θα κάνει αν φτάσει στο Οβάλ Γραφείο.

Τέσσερα σχόλια για την ομιλία της

Η Χάρις ανέδειξε την καταγωγή της από τη μεσαία τάξη

Πολλοί Αμερικανοί γνωρίζουν ποια είναι η Χάρις, αλλά λίγοι γνωρίζουν τι πιστεύει ή λεπτομέρειες για το παρελθόν της. Με την ομιλία της προσπάθησε να το αλλάξει αυτό. Αφηγήθηκε το ταξίδι της μητέρας της ως μετανάστρια από την Ινδία. Μίλησε για το πώς γνωρίστηκαν οι γονείς της και πώς τελικά χώρισαν. Μίλησε για την ανατροφή της ως παιδί σε μια εργατική γειτονιά στο Όκλαντ της Καλιφόρνια.

«Προέρχομαι από τη μεσαία τάξη» είπε. «Η μητέρα μου κράτησε έναν αυστηρό προϋπολογισμό. Ζούσαμε με όσα είχαμε και θέλαμε λίγα. Ωστόσο, [η μητέρα της] περίμενε από εμάς να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που είχαμε».

Η Χάρις μίλησε επίσης για τους λόγους που επέλεξε να γίνει δικηγόρος και εισαγγελέας. «Σε όλη μου την καριέρα, είχα μόνο έναν πελάτη, τους πολίτες» είπε.

Το όραμα για το μέλλον δεν είχε πολλές λεπτομέρειες

Η ομιλία της Χάρις περιλάμβανε εκκλήσεις για ενότητα και για μια διαδρομή πέρα ​​από τις «πικρές, κυνικές και διχαστικές μάχες» της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής.

Είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν μια πολύτιμη ευκαιρία να «χαράξουν μια νέα πορεία προς τα εμπρός», χωρίς όμως να μιλήσει αναλυτικά για τη διαδρομή αυτή.

Οι αόριστες εκκλήσεις για ενότητα και για μια πορεία πέρα ​​από τον κομματισμό είναι ρητορική που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν πολλοί υποψήφιοι για την προεδρία.

Όταν η Χάρις στράφηκε στις λεπτομέρειες της πολιτικής της, μίλησε πολύ γενικά.

Είπε ότι θα επικεντρωθεί στη μείωση του κόστους των «καθημερινών αναγκών» -υγειονομική περίθαλψη, στέγαση προϊόντα σούπερ μάρκετ.

Τάχθηκε υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση, που το χαρακτήρισε μέσο διατήρησης της ελευθερίας, το οποίο ήταν θέμα που επανερχόταν διαρκώς σε αυτό το συνέδριο των Δημοκρατικών.

«Η Αμερική δεν μπορεί να είναι πραγματικά ευημερούσα αν οι Αμερικανοί δεν είναι πλήρως σε θέση να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις για τη ζωή τους, ειδικά για θέματα καρδιάς και σπιτιού», είπε.

Η Χάρις, στην ομιλία της, αυτοχαρακτηρίστηκε ως μετριοπαθής κεντροαριστερή, χωρίς να ρίξει πολύ φως στο πώς θα διαφέρει στις πολιτικές της από τον Τζο Μπάιντεν.

«Όπου και αν πάω, όποιον συναντώ, βλέπω ένα έθνος έτοιμο να προχωρήσει, έτοιμο για το επόμενο βήμα, στο απίστευτο ταξίδι που είναι η Αμερική» είπε χωρίς να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες αυτού του βήματος.

Ίδιο το μήνυμα για τη Γάζα

Καθώς οι φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το χώρο του συνεδρίου, η Χάρις έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στον πόλεμο της Γάζας.

Εδώ, για άλλη μια φορά, υπήρχε μικρή διαφορά μεταξύ των δικών της απόψεων της και εκείνων του Μπάιντεν, και πολλές φορές συντάχθηκε με τον απερχόμενο πρόεδρο.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν και εγώ εργαζόμαστε όλο το εικοσιτετράωρο» είπε «γιατί τώρα είναι η ώρα να επιτευχθεί μια συμφωνία».

Δεσμεύτηκε επίσης πως θα διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα την ικανότητα να αμύνεται και σημείωσε ιδιαίτερα τη βαρβαρότητα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Για μια στιγμή, φάνηκε ότι κάποιοι από το πλήθος θα αποδοκίμαζαν, αλλά η Χάρις προχώρησε γρήγορα στη δεινή κατάσταση των Παλαιστινίων, λέγοντας ότι το μέγεθος του πόνου τους ήταν «σπαραχτικό».

Οι περισσότεροι από το πλήθος θα γύρισαν στα σπίτια τους πεπεισμένοι ότι μια προεδρία Χάρις θα είναι μια συνέχεια της προεδρίας Μπάιντεν στο θέμα του πολέμου στη Γάζα.

Ο Τραμπ δεν είναι σοβαρός άνθρωπος, αλλά είναι σοβαρή απειλή

Πριν από δύο ημέρες, το ζεύγος Ομπάμα μίλησε υποτιμητικά για τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναδεικνύοντας τις «μικρές εμμονές του» και την ασήμαντη προσωπικότητά του. Η Χάρις επιτέθηκε επίσης στον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό της, αλλά μέσα σε ένα τυπικό πλαίσιο, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα.

«Από πολλές απόψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασόβαρος άνθρωπος. Αλλά οι συνέπειες της επανεκλογής του στον Λευκό Οίκο είναι εξαιρετικά σοβαρές» είπε.

Αναφέρθηκε στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο από υποστηρικτές του Τραμπ και στις ποινικές καταδίκες του μεγιστάνα, ενώ αναφέρθηκε επικριτικά και στο αγαπημένο θέμα των Δημοκρατικών, το σχέδιο του Τραμπ Heritage Foundation's Project 2025.

Αν και ο πρώην πρόεδρος έχει αποκηρύξει το σχέδιο, σημείωσε ότι γράφτηκε από τους συμβούλους του και επιδίωκε να «σύρει τη χώρα μας πίσω στο παρελθόν».

Η αντιπαραβολή του παρελθόντος με το μέλλον ήταν κεντρικό θέμα της καμπάνιας της Χάρις, όπως και στην ομιλία αποδοχής της υποψηφιότητάς της.

Είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους η Κάμαλα Χάρις μπόρεσε να διαφοροποιηθεί όχι μόνο από τον Τραμπ, αλλά από τις μη δημοφιλείς πτυχές του Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.