Στην ομιλία της χθες στο κλείσιμο του Συνεδρίου των Δημοκρατικών στο Σικάγο, η Κάμαλα Χάρις αποδέχθηκε και τυπικά το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές της 5η Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και υποσχέθηκε να γίνει πρόεδρος όλων των Αμερικανών.

Αφού παρουσίασε τις προτεραιότητες τις αν εκλεγεί πρόεδρος, η Χάρις εξαπέλυσε επίθεση στον αντίπαλο της Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι θέλει να γυρίσει τη χώρα «πίσω», στο «παρελθόν», με το εξαιρετικά συντηρητικό πρόγραμμά του.

Kamala Harris accepted the Democratic Party’s nomination for president in a speech that alternated between calls for unity and stinging rebukes of Donald Trump as an “unserious man” whose return to the White House could have devastating consequences. https://t.co/sJyyk6wk6Y pic.twitter.com/gKCt9RoYDl — The New York Times (@nytimes) August 23, 2024

«Ο Τραμπ σε πολλές περιπτώσεις είναι ένας ασόβαρος άνθρωπος αλλά οι επιπτώσεις θα είναι πολύ σοβαρές εάν επανεκλέγει πρόεδρος και μπει στον Λευκό Οίκο. Δε γυρίζουμε πίσω» έγραψε η Χάρις στα social media μετά τη λήξη του συνεδρίου.

Λίγα λεπτά αργότερα ο Τραμπ «απάντησε» δημοσιεύοντας έναν κατάλογο με τα «επιτεύγματα»της κυβέρνησης Μπάιντεν-Χάρις – ανάμεσα τους ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς.

Σήμερα το πρωί, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων κλιμάκωσε ακόμα την επίθεση, κάνοντας της πιο «προσωπική» απέναντι στην υποψήφια των Δημοκρατικών. Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα social media, TruthSocial, το πρωί της Παρασκευής κατηγόρησε την Κάμαλα Χάρις ότι προκάλεσε την σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Η Χάρις προκάλεσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Το Ιράν είχε ξοφλήσει - Δεν είχε χρήματα για τη Χεζμπολάχ!» έγραψε ο Τραμπ.

Donald Trump accused Kamala Harris of causing the October 7 massacre in a post on his social media account, TruthSocial, on Friday morning.https://t.co/rIfnCbTia3 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 23, 2024

Στην ίδια ανάρτηση, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας υποψήφιος έγραψε επίσης ότι Χάρις «μισεί το Ισραήλ - δεν εμφανίστηκε καν στο Κογκρέσο για τη συνεδρίαση του Νετανιάχου».

Τι είπε στην ομιλία της η Χάρις για τον πόλεμο στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή

Η υποψήφια πρόεδρος των Δημοκρατικών υποσχέθηε ότι θα «κλείσει» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας: «Είναι καιρός να συναφθεί η συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και για να τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρρός», είπε. «Χάθηκαν τόσες ζωές αθώων. Απελπισμένοι και πεινασμένοι άνθρωποι φεύγουν, πάνε από ένα μέρος στο άλλο για να προστατευθούν. Το εύρος των ανθρώπινων δεινών είναι συνταρακτικό», είπε.

«Θα ορθώνω πάντα το ανάστημά μου για να υπερασπιστώ το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται», πρόσθεσε επίσης.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν και εγώ εργαζόμαστε για να τερματιστεί ο πόλεμος αυτός κατά τρόπο, ώστε το Ισραήλ να είναι ασφαλές, οι όμηροι να αφεθούν ελεύθεροι, τα δεινά στη Γάζα να τερματιστούν και οι Παλαιστίνιοι να μπορέσουν να δουν να γίνεται πραγματικότητα το δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια, στην ασφάλεια, στην ελευθερία και στην αυτοδιάθεση», διαβεβαίωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.