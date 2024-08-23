Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ (Robert Francis Kennedy Jr.) κατέθεσε σήμερα τα απαραίτητα έγγραφα στην πολιτεία της Αριζόνα για να αποσυρθεί από τις προεδρικές εκλογές, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της πολιτειακής κυβέρνησης της Αριζόνα Έιντριαν Φόντες.

Η αποχώρηση ανακοινώνεται ενώ ο Κένεντι θα απευθυνθεί προς το έθνος σήμερα στην Αριζόνα.

Ο Κένεντι, 70 ετών, γιος του εκλιπόντος πολιτικού του Δημοκρατικού Κόμματος και υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και ανεψιός του εκλιπόντος προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, είχε αρχίσει την προεδρική εκστρατεία του ως Δημοκρατικός, διεκδικώντας το προεδρικό χρίσμα του κόμματος ως εσωκομματικός αντίπαλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η συμφωνία με τον Τραμπ

Η επιτροπή πολιτικής δράσης (super PAC) που υποστηρίζει τον Κένεντι δήλωσε την Τετάρτη στο Ρόιτερς ότι ο υποψήφιος θέλει μια συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, βάσει της οποίας να υποστηρίξει τον ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του με αντάλλαγμα μια θέση σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε αυτή την εβδομάδα στο CNN ότι είναι «σίγουρα ανοικτός» στην προοπτική να διαδραματίσει ο Κένεντι κάποιο ρόλο στην κυβέρνησή του, αν ο ανεξάρτητος υποψήφιος αποσυρθεί από την κούρσα και τον υποστηρίξει.

Ο Κένεντι, η υποψήφια στο ψηφοδέλτιό του για την αντιπροεδρία Νικόλ Σάναχαν και 11 από τους προεδρικούς εκλέκτορές του εξέδωσαν ανακοίνωση για την εθελουσία αποχώρησή τους, ανέφερε ο Φόντες σε καταχώρισή του στο X.

Η προεκλογική εκστρατεία του Κένεντι δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

