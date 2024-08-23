Με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Lloyd Austin μίλησε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Yoav Gallant κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι Gallant και Austin πραγματοποίησαν κοινή αξιολόγηση της κατάστασης και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και απειλές. Η συζήτησή τους επικεντρώθηκε κυρίως στην κοινή προετοιμασία, καθώς και στη διατήρηση της ετοιμότητας και της διαλειτουργικότητας των δυνάμεων και των δυνατοτήτων του Ισραήλ και των ΗΠΑ εν μέσω των συνεχιζόμενων απειλών από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός υπουργός ενημέρωσε επίσης τον Αμερικανό ομόλογό του για τις εξελίξεις στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα, αναφέροντας λεπτομερώς τα επιτεύγματα του ισραηλινού στρατού στην ήττα της ταξιαρχίας της Χαμάς στη Ράφα και την καταστροφή πάνω από 150 σηράγγων στην περιοχή. Στο περιθώριο αυτό, ο Ισραηλινός υπουργός τόνισε τη σημασία των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων για την εξάρθρωση των υποδομών τρομοκρατίας που απομένουν, την εξάλειψη των τρομοκρατών και την καταστροφή των σηράγγων της Χαμάς.

Οι υπουργοί συζήτησαν εκτενώς τις προσπάθειες που έγιναν για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα. Ο υπουργός Gallant επανέλαβε τη σταθερή του δέσμευση για την επίτευξη συμφωνίας.

Παράλληλα, ο ισραηλινός υπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του στον υπουργό Austin για την ηγεσία και την προσωπική του δέσμευση στην ασφάλεια του Ισραήλ και ευχαρίστησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη από τις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

