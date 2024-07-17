Σε προεκλογικούς ρυθμούς επανέρχεται το κλίμα στις ΗΠΑ με τον Τζο Μπάιντεν να συνεχίζει την εκστρατεία του, πιάνοντας το νήμα από το σημείο που είχε σταματήσει μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ασκώντας σφοδρή κριτική στον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του για μία από τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο, τον έλεγχο των όπλων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, απηύθυνε έκκληση προς το Κογκρέσο να απαγορεύσει τον τύπο του όπλου που χρησιμοποιήθηκε το Σάββατο στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ένα AR-15 χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για ένα επιθετικό όπλο που ευθύνεται για τον θάνατο πολλών άλλων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Είναι καιρός να το θέσουμε εκτός νόμου», είπε ο Μπάιντεν στο κοινό σε συνέδριο στο Λας Βέγκας.

Με αφορμή το εκρηκτικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, κατά την οποία κυριάρχησε η πόλωση με τους δύο υποψήφιους να επιδίδονται ακόμα και σε προσωπικές επιθέσεις, για αρκετές ημέρες μετά την απόπειρα κατά του Τραμπ, το επιτελείο του Μπάιντεν είχε αναστείλει την προεκλογική εκστρατεία. Οι λεκτικές επιθέσεις είχαν σταματήσει, είχαν αποσυρθεί οι τηλεοπτικές διαφημίσεις ενώ μηνύματα ενότητας εκφράστηκαν από πολλούς Δημοκρατικούς.

Μιλώντας την Τρίτη, ο Μπάιντεν συνέχισε σε ήπιο κλίμα, επικρίνοντας την πόλωση που χαρακτηρίζει την πολιτική σκηνή. Ωστόσο, συνέχισε να ασκεί αυστηρή κριτική στον Τραμπ σε όλη την ομιλία του στο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης για την Προώθηση των Έγχρωμων Ατόμων (NAACP), μιας ομάδας που δραστηριοποιείται στα πολιτικά δικαιώματα.



«Επειδή η πολιτική μας παραμένει πολύ διχασμένη δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια. Το ποιοι είστε, τι έχετε κάνει, τι θα κάνετε - αυτό είναι δίκαιο αίτημα», είπε. «Επιτρέψτε μου να το ξαναπώ γιατί ο Τραμπ λέει ψέματα στο συγκεκριμένο ζήτημα», πρόσθεσε κατά την ομιλία του.

«Η ανεργία των μαύρων έφτασε σε ιστορικό χαμηλό επί της κυβέρνησης Μπάιντεν-Χάρις», επισήμανε ο Μπάιντεν. Οι στατιστικές δείχνουν ότι η κυβέρνησή του κατάφερε να ρίξει στο χαμηλό ποσοστό 4,8% το 2023 τους δείκτες ανεργίας στους μαύρους ή τους Αφροαμερικανούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναδείξει πολλές φορές το ζήτημα του ελέγχου των όπλων.

Το 1994, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ψήφιση της απαγόρευσης των όπλων, η οποία έληξε το 2004. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη νομοθεσία, λέγοντας «το έχω κάνει στο παρελθόν, θα το ξανακάνω».

Το 2022, κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος, ο Μπάιντεν υπέγραψε νόμο, τον πιο σημαντικό εδώ και δύο δεκαετίες που αφορά στην ασφάλεια των όπλων, ο οποίος περιελάμβανε ενισχυμένους ελέγχους στο ιστορικό των αγοραστών όπλων, αλλά και άλλα μέτρα προστασίας.

Ωστόσο, έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπος με την έντονη αντίθεση των Ρεπουμπλικανών στην απαγόρευση των όπλων.

Η επιστροφή του προέδρου στην προεκλογική εκστρατεία ήρθε καθώς το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών (RNC) έκλεισε τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, στη διάρκεια της οποίας πρώην αντίπαλοι των δύο υποψηφίων για την προεδρία όπως η Νίκι Χέιλι και ο Ρον Ντε Σάντις εξέφρασαν την στήριξή τους προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αντίθετα, με όσα εξέπεμψε ο Μπάιντεν, η επίθεση κατά του Τραμπ δεν φαίνεται να έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις του κόμματός του για τον έλεγχο των όπλων. Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την ομάδα για τα δικαιώματα των όπλων, US Concealed Carry Association, ανώτερος σύμβουλος του επιτελείου του Τραμπ ανέφερε ότι ο πρώην πρόεδρος θα διαφυλάξει τα δικαιώματα των όπλων διορίζοντας δικαστές υπέρ των όπλων εάν εκλεγεί τον Νοέμβριο.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να υπερασπιζόμαστε τη Δεύτερη Τροποποίηση, και σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει το δικαστικό σώμα», είπε ο Κρις ΛαΣιβίτα στους παρευρισκόμενους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη πει ότι θα ακυρώσει όλους τους νέους νόμους του Μπάιντεν για τα όπλα εάν εκλεγεί τον Νοέμβριο, επιμένοντας στην προηγούμενη στάση του και μετά την απόπειρα κατά της ζωής του το Σάββατο.

Οι αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμη στο κίνητρο του δράστη Τόμας Μάθιου Κρουκς. Μια ανεξάρτητη έρευνα από τη Μυστική Υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλα με άλλη που διεξάγει ταυτόχρονα η ομάδα των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο.



