Η οικονομία προτεραιότητα της κυβέρνησης Στάρμερ

Βρισκόμαστε 13 ημέρες μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης των Εργατικών. Στην προεκλογική τους καμπάνια αλλά και στις περίπου δύο εβδομάδες που βρίσκονται στην εξουσία, έχουν γνωστοποιήσει τις αλλαγές που θέλουν να κάνουν κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας τους.



Σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι και επίσημα αρχίζει η δουλειά, όχι μόνο για την κυβέρνηση Στάρμερ, αλλά και για τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν ως αντιπολίτευση. Υπενθυμίζεται βέβαια ότι η νέα Εργατική κυβέρνηση έχει μια ιστορική πλειοψηφία εντός της Βουλής των Κοινοτήτων με 411 βουλευτές εκ των συνολικά 650.



Οι διαδικασίες του πρωτοκόλλου είναι αυστηρές και υψίστης συμβολικής σημασίας για τις δημοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά την ύπαρξη της βασιλικής εξουσίας. Η ασφάλεια στο κέντρο του Λονδίνου και γύρω από το Γουέστμινστερ είναι υψηλή, καθώς οι ιππείς αλλά και ο βασιλιάς Κάρολος μετά της βασίλισσας Καμίλα διέσχισαν σήμερα το πρωί την προκαθορισμένη διαδρομή από τα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ προς τα κτίρια του βρετανικού Κοινοβουλίου.



Η γνωστοποίηση των νέων νομοσχεδίων και της έναρξης των εργασιών της βρετανικής Βουλής γίνεται μέσω της διαδικασίας γνωστής και ως «King’s Speech», «Λόγος του Βασιλιά», καθώς είναι εκείνος που εκφωνεί βάσει πρωτοκόλλου το κείμενο που έχει γράψει η κυβέρνησή του σχετικά με τα σχέδια που θέλει να εφαρμόσει κατά τη διάρκεια της θητείας της.

«Θεμελιώδης αποστολή η εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης»

Οι νέοι νόμοι πρόκειται να «ξεκολλήσουν» τη Βρετανία και να την πιέσουν στον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ. Πρόκειται για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, τις οποίες όμως δεν είναι αναγκασμένη να εφαρμόσει κατά γράμμα, και βέβαια ο βρετανικός λαός πρέπει να περιμένει αρκετές ακόμα κατά τη διάρκεια αυτού του έτους.



Στα νομοσχέδια σήμερα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παράνομη μετανάστευση, τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και η πράσινη ενέργεια. Υπενθυμίζεται για παράδειγμα ότι ο Στάρμερ είχε επιβεβαιώσει από την πρώτη ημέρα ότι θα αφήσει πίσω το αμφιλεγόμενο πλάνο της Ρουάντα που είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση των Συντηρητικών.



Παράλληλα, το στεγαστικό βρίσκεται στο προσκήνιο για αυτή την κυβέρνηση, γι' αυτό και αναφέρθηκε πρώτη στο κείμενο των νομοσχεδίων. «Επιτάχυνση για παράδοση υψηλής ποιότητας υποδομών και στέγασης» ανακοίνωσε ο βασιλιάς στην ομιλία του, καθώς στο μανιφέστο τους οι Εργατικοί υποσχέθηκαν τη δημιουργία 1,5 εκατομμυρίων κατοικιών μέσα στην επόμενη πενταετία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ημέρα κατά μέσο όρο πρέπει να χτίζονται περισσότερα από 820 σπίτια.



Επιπλέον, θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τις ανακοινώσεις ένας νέος κρατικός οργανισμός, με την ονομασία ‘Great British Railways’. Αυτός θα βοηθήσει στην επαναφορά των σιδηροδρόμων αλλά και λεωφορείων σε δημόσια ιδιοκτησία, καθώς πολλές από τις συμβάσεις των ιδιωτικών φορέων έχουν ημερομηνία λήξης μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.



Όμως και η πράσινη ενέργεια τέθηκε επί τάπητος, καθώς αναφέρθηκε ως «παγκόσμια πρόκληση». Το νέο νομοσχέδιο που ανακοινώθηκε, αφορά, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία μιας νέας δημόσιας εταιρείας ενέργειας ‘Great British Energy’, τα κεντρικά της οποίας θα βρίσκονται στη Σκωτία, και θα βοηθήσει στην επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.



Παράλληλος στόχος και η ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας του νερού. Σημαντικό να αναφερθεί ότι πολιτικοί αναλυτές σχολιάζουν πως η εταιρεία «Thames Water» και ό,τι αφορά τους λογαριασμούς νερού τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Στάρμερ, καθώς η εταιρεία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της οικονομικής της έκθεσης, έχει χρέη 15,2 δισεκατομμυρίων λιρών και διαθέσιμα αποθέματα για να καλύψουν τις ανάγκες μέχρι μόλις τον Μάιο του 2025.

Ουκρανία και Ισραήλ στην ομιλία του βασιλιά Καρόλου

Εκτός από τα εσωτερικά ζητήματα όμως αναφέρθηκαν και τα εξωτερικά, όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα. «Η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει την πλήρη στήριξή της στην Ουκρανία», εκφώνησε ο βασιλιάς Κάρολος Γ', διαδραματίζοντας «ηγετικό ρόλο» για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Στη Μέση Ανατολή τώρα, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει για τη «μακροχρόνια ειρήνη και ασφάλεια της περιοχής», καθώς επανέλαβε ότι θα μείνει «δεσμευμένη» στη λύση των δύο κρατών, τη δημιουργία δηλαδή και αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους.



Λίγη ώρα μετά το τέλος της διαδικασίας πάντως, ήδη οι πρώτες αντιπαραθέσεις για τα νέα νομοσχέδια ξεκίνησαν, κάνοντας λόγο για αύξηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ ο πολιτικός διάλογος αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς θα ξεκαθαρίσει και επίσημα η θέση και των υπολοίπων κομμάτων της βρετανικής Βουλής. Πάντως, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πλέον, Ρίσι Σούνακ , δήλωσε ότι «θα λειτουργήσουμε ως αποτελεσματική αντιπολίτευση για το εθνικό συμφέρον».

