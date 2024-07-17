Ένα graphic βίντεο που – με την βοήθεια της τεχνολογίας – αποκαλύπτει πώς γλίτωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, για ένα εκατοστό, από την δολοφονική απόπειρα εναντίον του, κυκλοφορεί ευρέως τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο.

New video shows trajectory of bullet as Trump turned his head. pic.twitter.com/eoetavYicC July 16, 2024

Ο Τραμπ, όταν πυροβολήθηκε από τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς στην Πενσυλβάνια τραυματίστηκε μόνο στο αυτί. Η σφαίρα στόχευε τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο στον κρόταφο αλλά εκείνος , την κατάλληλη στιγμή έστριψε το κεφάλι του προς τα δεξιά με αποτέλεσμα να γλιτώσει ακόμα και από έναν θανατηφόρο, τραυματισμό του.



Ο Τραμπ, έστριψε εκείνη την στιγμή για να διαβάσει σε μία μεγάλη οθόνη ένα διάγραμμα που αφορούσε τα στοιχεία για την παράνομης μετανάστευση. «Ο γιατρός που με εξέτασε στο νοσοκομείο είπε ότι δεν είχε δει ποτέ κάτι τέτοιο και το αποκάλεσε θαύμα» δήλωσε αργότερα ο ίδιος ο Τραμπ.

