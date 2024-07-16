Τέσσερις στους πέντε Αμερικανούς φοβούνται ότι η χώρα τους διολισθαίνει στο χάος, στον απόηχο της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αυξάνεται η ανησυχία ότι οι εκλογές της 5ης Νοεμβρίου ενδέχεται να πυροδοτήσουν περισσότερη πολιτική βία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα.

Η διήμερη δημοσκόπηση έδειξε ότι ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, με 43% έναντι 41%, το οποίο είναι εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος, υποδηλώνοντας πως η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ δεν σηματοδότησε κάποια θεαματική μεταστροφή της κοινής γνώμης.

Ωστόσο, το 80% των ερωτηθέντων συμμερίστηκε την άποψη ότι η κατάσταση στη χώρα «ξεφεύγει από τον έλεγχο». Στη δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά, συμμετείχαν 1.202 ενήλικοι από όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 992 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Σχεδόν το 84% των ερωτηθέντων δεν έκρυψε την ανησυχία του για βίαιες ενέργειες εξτρεμιστών μετά τις εκλογές. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με το 74% που είχε απαντήσει αναλόγως σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos τον Μάιο.

Μόλις το 5% εμφανίστηκε διατεθειμένο να συγχωρήσει την πολιτική βία, θεωρώντας ότι είναι αποδεκτό κάποιος από το κόμμα που υποστηρίζει να καταφεύγει στη βία για την επίτευξη πολιτικού στόχου. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά μειωμένο σε σύγκριση με το 12% που είχε απαντήσει αναλόγως σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos τον Ιούνιο του 2023.

Η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ έκανε πολλούς ευαγγελικούς χριστιανούς να πιστεύουν πως ο Θεός προστάτευσε τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο. Στη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το 65% των εγγεγραμμένων Ρεπουμπλικάνων δήλωσε ότι ο Τραμπ «ευνοείται από τη θεία πρόνοια ή το θέλημα του Θεού». Την άποψη αυτή συμμερίστηκε το 11% των εγγεγραμμένων Δημοκρατικών.

