Σχεδόν τα δύο τρίτα των Δημοκρατικών πιστεύουν ότι ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρέπει να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα και να ηγηθεί άλλος υποψήφιος στην εκλογική αναμέτρηση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, αποδυναμώνοντας τον ισχυρισμό του ότι οι «μέσοι Δημοκρατικοί» εξακολουθούν να είναι μαζί του.

Η νέα έρευνα του Associated Press διαπίστωσε επίσης ότι μόνο περίπου 3 στους 10 Δημοκρατικούς είναι εξαιρετικά ή πολύ σίγουροι ότι έχει τη διανοητική ικανότητα να υπηρετήσει αποτελεσματικά ως πρόεδρος, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο από το 40% σε δημοσκόπηση, επίσης, του AP-NORC που διεξήχθη τον Φεβρουάριο .

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της πριν από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια. Δεν είναι σαφές εάν η απόπειρα επηρέασε τις απόψεις των ψηφοφόρων για τον Μπάιντεν, αλλά ο μικρός αριθμός των ερωτηθέντων μετά τον πυροβολισμό του Τραμπ δεν παρείχε πρώιμες ενδείξεις ότι οι προοπτικές του βελτιώθηκαν.

Εν τω μεταξύ, και η Αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις σημειώνει στη δημοσκόπηση σχεδόν τα ίδια ποσοστά με το Μπάιντεν αλλά το ποσοστό των Αμερικανών που έχουν αρνητική γνώμη για αυτήν είναι ελαφρώς χαμηλότερο.

Η δημοσκόπηση παρέχει κάποιες ενδείξεις ότι οι Μαύροι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών είναι από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του Μπάιντεν, με περίπου τους μισούς στην έρευνα να λένε ότι θα πρέπει να συνεχίσει να είναι υποψήφιος, σε σύγκριση με περίπου 3 στους 10 λευκούς και Ισπανόφωνους Δημοκρατικούς.

Συνολικά, επτά στους 10 Αμερικανούς πιστεύουν ότι ο Μπάιντεν θα πρέπει να εγκαταλείψει με το ποσοστό των Δημοκρατικών ψηφοφόρων που συντάσσονται με αυτή την άποψη να είναι ελαφρώς μικρότερο από το αντίστοιχο των ρεπουμπλικανών και των ανεξάρτητων.

Περίπου 6 στους 10 Αμερικανούς θέλουν να αποσυρθεί ο Τραμπ -- αλλά σχετικά λίγοι Ρεπουμπλικάνοι συμμερίζονται αυτή την άποψη.

Παράλληλα, μόνο το ένα τρίτο περίπου των Δημοκρατικών πιστεύει ότι ο Μπάιντεν μπορεί να κερδίσει από τον Τραμπ. Περίπου 3 στους 10 πιστεύουν ότι οι δύο είναι εξίσου ικανοί να κερδίσουν και το 16% λέει ότι η νίκη είναι πιο πιθανό να πάει στον Ρεπουμπλικανό. Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικάνοι είναι συντριπτικά πεπεισμένοι ότι ο Τραμπ μπορεί να κερδίσει.

Ο Τραμπ έχει επίσης το προβάδισμα σε σχέση με τον Μπάιντεν στο ερώτημα ποιος είναι πιο ικανός να χειριστεί μια κρίση, με 38% έναντι 28%. Διχασμένοι εμφανίζονται οι Αμερικανοί σχετικά με το ποιος υποψήφιος έχει το καλύτερο όραμα για τη χώρα, με το 35% να λέει Μπάιντεν και το 34% τον Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.