Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε χθες Τρίτη —για ακόμη μια φορά— να απαγορευθεί ο τύπος του ημιαυτόματου τουφεκιού εφόδου που χρησιμοποιήθηκε το Σάββατο στην απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικάνου προκατόχου του και υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ.

«Βοηθήστε με να απαλλάξουμε τους δρόμους της Αμερικής από αυτά τα πολεμικά όπλα. Ένα AR-15 χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ (...) Είναι καιρός να απαγορευθούν» τα τουφέκια του είδους, είπε ο Δημοκρατικός κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Λας Βέγκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

