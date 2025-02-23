Ποιος είναι ο Φρίντριχ Μερτς: Οι πολιτικές του θέσεις για οικονομία, μεταναστευτικό, Ουκρανία και η αντιπαλότητα με τη Μέρκελ

Ο Φρίντριχ Μερτς, που κρατάει σκληρή στάση απέναντι στο μεταναστευτικό και είναι μακροχρόνιος αντίπαλος της Άνγκελα Μέρκελ, αναμένεται να είναι ο επόμενος Γερμανός καγκελάριος, καθώς οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU/CSU) είναι όπως αναμενόταν οι νικητές των εκλογών, με ένα ποσοστό μόλις στο 29% στα πρώτα exit polls στις γερμανικές εκλογές που λαμβάνουν χώρα σήμερα.

Τον Σεπτέμβριο, σημειώνει το CNBC, ο Μερτς εξελέγη ως ο υποψήφιος καγκελάριος του CDU στις φετινές εκλογές, αφού ηγήθηκε της οργάνωσης και ήταν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της αντιπολίτευσης CDU-CSU από το 2022. Το CSU είναι ένα περιφερειακό κόμμα που κυριαρχεί στη βαυαρική πολιτική εδώ και δεκαετίες και σχηματίζει μια ένωση με το CDU σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η πολιτική σταδιοδρομία

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ο 69χρονος Μερτς σπούδασε νομικά και εργάστηκε αρχικά ως δικαστής και στη συνέχεια ως δικηγόρος στην Mayer Brown LLP. Κατείχε επίσης υψηλόβαθμες θέσεις σε διάφορες μεγάλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η BlackRock Germany και η HSBC Trinkaus & Burkhardt, ενώ ήταν μέλος των διοικητικών συμβουλίων της EY Γερμανίας, της Borussia Dortmund και της Deutsche Börse.

Ο Μερτς είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Φέρεται να έχει στην κατοχή του δύο αεροπλάνα, τα οποία πιλοτάρει στον ελεύθερο χρόνο του.

Ο Μερτς λέει ότι εντάχθηκε στο CDU όταν ήταν ακόμη μαθητής, και τελικά ηγήθηκε του τοπικού τμήματος της οργάνωσης νεολαίας του κόμματος. Το 1989 ανέλαβε ρόλο μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια πενταετή θητεία, προτού μπει στη γερμανική Μπούντεσταγκ για 15 χρόνια.

Μεγάλο μέρος της πολιτικής σταδιοδρομίας του Μερτς στις αρχές της δεκαετίας του 2000 σημαδεύτηκε από την αντιπαλότητα με την Άνγκελα Μέρκελ, με τους δύο να διεκδικούν ηγετικές θέσεις στο CDU καθώς και στην κοινοβουλευτική ομάδα CDU/CSU. Ο Μερτς έγινε αρχικά πρόεδρος και στη συνέχεια αναπληρωτής επικεφαλής της τελευταίας ομάδας μετά το 2000.

Παραιτήθηκε από τη θέση αυτή το 2004, με τους αναλυτές της εποχής να υποθέτουν ότι αυτό οφειλόταν στην άνοδο της Μέρκελ στην ιεραρχία.

Οι εντάσεις μεταξύ Μέρκελ και Μερτς παραμένουν μέχρι σήμερα, με την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας να επικρίνει τον περασμένο μήνα τον επικεφαλής του CDU για συνεργασία με την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές.

Οι πολιτικές του θέσεις

Ο Μερτς, όπως και το CDU, ακολουθεί κεντροδεξιές πολιτικές θέσεις και θεωρείται κοινωνικά συντηρητικός και φιλικός προς το επιχειρείν πολιτικός.

Έχει ταχθεί υπέρ της μείωσης της φορολογίας εισοδήματος και των επιχειρήσεων, παράλληλα με τη μείωση της γραφειοκρατίας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και της καινοτομίας και την προσαρμογή των συνθηκών για τη βιομηχανία στη Γερμανία για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Έχει επίσης μιλήσει για τον στόχο του να καταστήσει τη Γερμανία πιο ελκυστική για startups και έχει δηλώσει ότι θα δημιουργήσει έναν νέο υπουργικό ρόλο που θα εστιάζει στην ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο ηγέτης του CDU έχει επίσης επισημάνει ότι θα ήταν ενδεχομένως ανοιχτός στη μεταρρύθμιση του εξαιρετικά αμφισβητούμενου κανόνα για το φρένο χρέους της Γερμανίας, ο οποίος περιορίζει το ύψος του χρέους που μπορεί να αναλάβει η κυβέρνηση και περιορίζει το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Ο Μερτς έχει ασκήσει έντονη κριτική στις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης του Όλαφ Σολτς, υποστηρίζοντας ότι αυτές είναι η αιτία για την ύφεση της Γερμανίας και έχει ζητήσει μεγάλες αλλαγές.

Η στάση αυτή περιλαμβάνει κριτική σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές που επικεντρώνονται υπερβολικά στην κλιματική αλλαγή, κάτ που ο Μερτς λέει ότι θα αλλάξει. Ενώ αναγνωρίζει σε γενικές γραμμές την κλιματική κρίση ως ζήτημα, έχει υπάρξει επιφυλακτικός για ορισμένες δράσεις που αναλήφθηκαν για την αντιμετώπισή της, όπως για παράδειγμα η κατασκευή ανεμογεννητριών.

Στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, ο Μερτς ανέφερε κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι η Γερμανία θα πρέπει να αναλάβει ισχυρότερη ηγετική θέση στην Ευρώπη και δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί σύντομα, ενώ ανέφερε ότι θα ήταν ανοιχτός σε περαιτέρω παραδόσεις όπλων στην εμπόλεμη χώρα.

Ωστόσο, ο Μερτς απέφυγε σε γενικές γραμμές τις ερωτήσεις σχετικά με τα σχέδια για τις αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας, εν μέσω της συζήτησης για το αν τα μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να ενισχύσουν τις δαπάνες τους στον τομέα αυτό.

Ένα πολιτικό ζήτημα που έχει προκαλέσει προβλήματα στον Μερτς είναι η μετανάστευση. Έχει ταχθεί υπέρ της λήψης αυξημένων μέτρων ασφαλείας, της αύξησης των απελάσεων και της διαμόρφωσης των συνοριακών ελέγχων, επικρίνοντας τις τρέχουσες πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης της Γερμανίας ως πολύ χαλαρές και αργές και συνδέοντάς τες με βίαιες επιθέσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα από άτομα που είναι να απελαθούν.

Η ένταση κορυφώθηκε τον Ιανουάριο, όταν μια μη δεσμευτική πρόταση που προωθήθηκε από τον Μερτς υποστηρίχθηκε από το AfD - σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας που επιτυγχάνεται πλειοψηφία με τη βοήθεια της ακροδεξιάς.

Πηγή: skai.gr

