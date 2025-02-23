Βάιντελ: «Στόχος μας να ξεπεράσουμε το CDU, θέλουμε ρόλο στην κυβέρνηση»

Η ακροδεξιά υποψήφια καγκελάριος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Άλις Βάιντελ έκανε τις πρώτες δηλώσεις για τις γερμανικές εκλογές της Κυριακής.



«Είμαστε το μόνο κόμμα που διπλασιάζει τη θέση μας στις τελευταίες εκλογές – διπλασιάζει!» είπε η Βάιντελ στους υποστηρικτές της στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι το κόμμα εξακολουθεί να επιδιώκει να παίξει ρόλο στην επόμενη γερμανική κυβέρνηση.

Exit poll που δημοσιεύτηκαν αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων έδωσε στο AfD υποστήριξη σχεδόν 20%, στη δεύτερη θέση μόνο μετά την κεντροδεξιά συμμαχία CDU/CSU.«Μένει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες», είπε, αναφερόμενη στις διαπραγματεύσεις που πρέπει να γίνουν τώρα για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Στη συνέχεια όμως έβαλε στόχο τον Φρίντριχ Μερτς , το φαβορί για νέος καγκελάριος.«Αλλά εάν το CDU πραγματοποιήσει ‘’εκλογική νοθεία’’ στο AfD αντιγράφοντας το πρόγραμμά μας και στη συνέχεια κάνοντας συνασπισμό με την αριστερή πτέρυγα, τότε θα υπάρξουν νέες εκλογές πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζεστε. Θα ξεπεράσουμε το CDU και αυτός είναι ο στόχος μας», προειδοποίησε η Βάιντελ.

