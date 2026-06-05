Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκε 75χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε καταγγελία Δημοτικής Αρχής, σχετικά με την αποστολή υπεράριθμων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) από άγνωστο δράστη προς ηλεκτρονικές θυρίδες του Δήμου, με αποτέλεσμα τη σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των Υπηρεσιών.

Για την υπόθεση παραγγέλθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, ενώ από την επακόλουθη αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιστοιχούν στον κατηγορούμενο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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