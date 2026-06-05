Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ταξίδεψαν την Πέμπτη στο εθνικό εργαστήριο του Όουκ Ριτζ στο Τενεσί για διαβουλεύσεις με ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι ενδέχεται να διαδραματίσουν ρόλο στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να καταλήξει σε ένα μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την έναρξη κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παράλληλα, επιθυμεί να έχει έτοιμη μια ομάδα ειδικών σε περίπτωση που οι συνομιλίες αυτές ξεκινήσουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και περιφερειακές πηγές που εμπλέκονται στη διαμεσολάβηση, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετές λεπτομέρειες του μνημονίου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο, αν και παραμένει ασαφές εάν τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία.

«Η συνάντηση στο Όουκ Ριτζ δεν σημαίνει ότι η συμφωνία είναι δεδομένη, αλλά δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ σοβαρό στάδιο, ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες να ολοκληρωθούν με επιτυχία και ότι θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το Axios πληροφορήθηκε την Πέμπτη ότι ο Γουίτκοφ είχε πραγματοποιήσει αιφνιδιαστικό ταξίδι στο ανατολικό Τενεσί. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Κούσνερ επισκέφθηκαν εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ενέργειας στο Όουκ Ριτζ.

Στο Εθνικό Εργαστήριο Όουκ Ριτζ και στο Εθνικό Συγκρότημα Ασφαλείας Y-12 εργάζονται ορισμένοι από τους κορυφαίους ειδικούς των ΗΠΑ στην επεξεργασία ουρανίου και στην τεχνολογία φυγοκεντρητών.

Στο παρελθόν, πυρηνικά υλικά και εξοπλισμός, μεταξύ άλλων από το Καζακστάν και τη Λιβύη, είχαν μεταφερθεί μέσω εγκαταστάσεων στο Τενεσί.

Σύμφωνα με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έχει πρόσφατα συγκροτηθεί ομάδα περίπου 100 ειδικών, η οποία θα συμμετάσχει στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις εφόσον επιτευχθεί μια προκαταρκτική συμφωνία.

Οι δύο απεσταλμένοι για το Ιράν επισκέφθηκαν το Όουκ Ριτζ προκειμένου να συναντηθούν με μέλη της ομάδας αυτής και να συζητήσουν τις προετοιμασίες για την πιθανή εφαρμογή μιας μελλοντικής πυρηνικής συμφωνίας.

Τι προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας

Σύμφωνα με το Axios, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα με τους Ιρανούς συνομιλητές τους στους όρους ενός 60ήμερου μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επέκταση της εκεχειρίας, την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, την επανέναρξη της εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου, ενώ στην τελική του φάση θα ανοίξει τον δρόμο για συνομιλίες σχετικά με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και τους μελλοντικούς περιορισμούς στον εμπλουτισμό.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την περασμένη Παρασκευή δύο τροποποιήσεις στο κείμενο, ενώ η ιρανική πλευρά απάντησε ότι θα προτείνει και εκείνη δικές της αλλαγές. Η Ουάσιγκτον αναμένει την επίσημη απάντηση της Τεχεράνης, με τις πηγές να υποστηρίζουν ότι οι διαφορές που απομένουν είναι σχετικά περιορισμένες.

Ένα από τα σημεία διαφωνίας αφορά το χρονοδιάγραμμα για τη μείωση του επιπέδου εμπλουτισμού του ιρανικού ουρανίου. Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, ο Τραμπ ζητά η τελική συμφωνία να προβλέπει προθεσμία 60 ημερών, ενώ η Τεχεράνη επιθυμεί η προθεσμία να επεκταθεί στις 90 ημέρες.

Παραμένει επίσης ανοικτό το ζήτημα των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων: πόσα χρήματα θα αποδεσμευθούν και πότε. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να απελευθερώσουν κεφάλαια μόνο μετά την επίτευξη οριστικής συμφωνίας και την έναρξη της εφαρμογής της. Η ιρανική πλευρά ζητά να αποδεσμευθεί μέρος των χρημάτων άμεσα.

Μάλιστα, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν δήλωσε στο CNN ότι οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο εξαιτίας του ζητήματος των παγωμένων κεφαλαίων και ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Τραμπ».

Η επόμενη φάση

Εάν οι διαπραγματεύσεις περάσουν στη δεύτερη φάση, η ομάδα εμπειρογνωμόνων που συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ θα κληθεί να καταρτίσει σχέδιο για:

τη διαχείριση και διάθεση του ιρανικού πυρηνικού υλικού,

τον περαιτέρω περιορισμό του προγράμματος εμπλουτισμού,

και τους μηχανισμούς επαλήθευσης της συμμόρφωσης του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους ειδικούς που συμμετείχαν στη συνάντηση είχαν λάβει μέρος πριν από λίγες εβδομάδες στην επιχείρηση ανάκτησης εμπλουτισμένου ουρανίου από τη Βενεζουέλα. Το υλικό αυτό, που προερχόταν από ερευνητικό αντιδραστήρα, μεταφέρθηκε τον περασμένο μήνα στη Νότια Καρολίνα για επεξεργασία.

Μερικοί από τους ίδιους επιστήμονες είχαν επίσης συνοδεύσει τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ στο Ομάν, κατά τη διάρκεια των πυρηνικών συνομιλιών με το Ιράν πριν από την έναρξη του πολέμου.

«Πρόκειται για τους κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι γνωρίζουν πώς να υλοποιήσουν τις τεχνικές πτυχές που συνεπάγεται μια συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Τι αναμένεται

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Λευκός Οίκος λαμβάνει θετικά μηνύματα από τους Ιρανούς διαπραγματευτές. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμούν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εσωτερικές διαφωνίες στην Τεχεράνη σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσουν οι συνομιλίες.





Πηγή: skai.gr

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