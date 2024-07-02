Η Βρετανίδα νοσηλεύτρια Λούσι Λέτμπι, που έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία επτά νεογέννητων, κρίθηκε ένοχη σήμερα, Τρίτη για απόπειρα δολοφονίας ενός μικρού κοριτσιού στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν.

Στο τέλος της δίκης, που κράτησε έναν μήνα στο δικαστήριο του Μάντσεστερ, οι ένορκοι κατέληξαν πολύ γρήγορα στην απόφαση ότι η 34χρονη Λέτμπι αποπειράθηκε να σκοτώσει το «Μωρό Κ», ένα πρόωρο βρέφος που νοσηλευόταν στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του νοσοκομείου Κάουντες οφ Τσέστερ, τον Φεβρουάριο του 2016.

Η ποινή που θα της επιβληθεί για αυτήν την υπόθεση θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.

Τον Αύγουστο του 2023 η Λέτμπι κρίθηκε ένοχη για επτά δολοφονίες πρόωρων νεογέννητων στο ίδιο νοσοκομείο, την περίοδο 2015-16. Ο αριθμός των παιδιών που σκότωσε ή αποπειράθηκε να σκοτώσει την καθιστά τη χειρότερη κατά συρροή δολοφόνο ανηλίκων στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας. Σε εκείνη τη δίκη ωστόσο οι ένορκοι δεν είχαν καταλήξει σε ετυμηγορία για την περίπτωση του «Μωρού Κ» και άλλων πέντε βρεφών.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Νίκολα Γουάιν Γουίλιαμς, ένας γιατρός είδε το νεογέννητο, λιγότερες από δύο ώρες μετά τη γέννησή του, να παλεύει να πάρει ανάσα, έχοντας δίπλα του τη Λέτμπι η οποία «δεν έκανε τίποτα για να το βοηθήσει, ούτε κάλεσε βοήθεια». Ο Γουίλιαμς υποστήριξε ότι η νοσηλεύτρια αφαίρεσε σκόπιμα τη συσκευή οξυγόνου για να σκοτώσει το μωρό και δεν σήμανε συναγερμό για να ειδοποιήσει τους συναδέλφους της ότι το βρέφος κινδύνευε.

Το «Μωρό Κ» μεταφέρθηκε την επόμενη ημέρα σε άλλο νοσοκομείο και πέθανε τρεις ημέρες αργότερα, όμως ο εισαγγελέας δεν είχε ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία στη Λέτμπι. Η τελευταία, το κίνητρο της οποίας ουδέποτε διευκρινίστηκε, επιμένει ότι είναι αθώα και όσον αφορά το «Μωρό Κ» είπε στο δικαστήριο ότι δεν θυμόταν τη συγκεκριμένη νύχτα.

Πηγή: skai.gr

