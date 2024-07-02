Η επικεφαλής του Ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν ξεκαθάρισε την Τρίτη, ενόψει του δεύτερου γύρου των γαλλικών εκλογών, ότι στόχος της είναι η ανεμπόδιστη διακυβέρνηση.



«Θέλουμε να κυβερνήσουμε», επισήμανε η Μαρίν Λεπέν μιλώντας το πρωί στο γαλλικό ραδιοφωνικό δίκτυο France Inter.

Ερωτηθείσα εάν το κόμμα της θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση εάν δε λάβει πλειοψηφία στην εθνοσυνέλευση, η Λεπέν αποσαφήνισε ότι θα χρειαστεί απόλυτη πλειοψηφία.



Δήλωσε ακόμα ότι θα σεβαστεί τον ρόλο του Ζορντάν Μπαρντέλα εάν γίνει πρωθυπουργός και ότι δεν θα ήθελε να είναι η ίδια μέλος της κυβέρνησης.



«Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε να πάμε σε κυβέρνηση εάν δεν μπορούμε να δράσουμε» τόνισε.



Η Λεπέν δήλωσε επίσης ότι δε θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση και ότι δεν θα είναι πρόεδρος της εθνοσυνέλευσης. «Θα είμαι επικεφαλής της ομάδας των βουλευτών», διευκρίνισε η Λεπέν.



Ερωτηθείσα εάν θα ενταχθεί σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα που θα σχηματιστεί από τον Ούγγρο Βίκτορ Ορμπάν, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, λέγοντας ότι «το κόμμα θα εξετάσει τι υπάρχει στο τραπέζι μετά τις γαλλικές εκλογές».



«Είμαστε συγκεντρωμένοι σε εκλογές που είναι θεμελιώδεις για το μέλλον της χώρας», είπε.

Το Εθνικό Μέτωπο καρατόμησε υποψήφιά του μετά τη φωτογραφία της με ναζιστικό πηλήκιο

Στο μεταξύ, το Εθνικό Μέτωπο αποφάσισε να καρατομήσει την υποψήφιά του Ludivine Daoudi αφότου εμφανίστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μια φωτογραφία της με ναζιστικό πηλήκιο, αναφέρει το France Bleu Normandie.

Η Daoudi, ήταν υποψήφια του RN για την 1η εκλογική περιφέρεια του Calvados.

Η υποψήφια του Εθνικού Μετώπου έχει φωτογραφηθεί με πηλήκιο αξιωματικού της Λουφτβάφε, της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας, την περίοδο του Χίτλερ, ενώ στο πηλήκιο διακρίνεται η σβάστικα.

Η Μαρίν Λεπέν θέλει να αποτινάξει κάθε σχέση με το ναζιστικό παρελθόν του κόμματός της, και γι' αυτό τον λόγο κρατά και αποστάσεις από τη γερμανική Εναλλακτική για τη Γερμανία.

🇫🇷 FLASH | Ludivine Daoudi, candidate du RN dans le Calvados, avait posé avec une casquette de la Luftwaffe (armée de l'air nazie), une croix gammée vissée sur le front. (Libération) pic.twitter.com/JdPXaMNS6N — AlertesInfos (@AlertesInfos) July 2, 2024

Πηγή: skai.gr

